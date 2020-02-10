Sau vụ tai nạn thương tâm, cả 3 người ngồi trên xe máy đều tử vong. Được biết, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình đang trên đường đi khám bệnh về.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ hôm nay (10/2), 3 người đi trên 1 xe máy lưu thông trên quốc lộ 37, khi đến khu vực đèo Ban (xã Mường Thải) thì xảy ra va chạm với xe khách loại 29 chỗ ngồi chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng cùng người con tử vong tại chỗ - Ảnh: FB

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, 3 nạn nhân tử vong được xác định là 2 vợ chồng và 1 người con (trú xã Mường Thải, huyện Phù Yên). Sáng cùng ngày, gia đình này xuống Bệnh viện Đa khoa Phù Yên khám bệnh, trên đường về thì gặp nạn.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng.

Người dân tập trung khá đông để theo dõi vụ tai nạn - Ảnh: FB

Gia đình gặp tai nạn trên đường khám bệnh về

Cách đây gần 3 tháng, tại TP.HCM cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến gia đình 3 người thương vong. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 25/11/2019, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái 2 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình thương vong trên đường đi khám bệnh về - Ảnh: Internet

Khi chạy đến ngã 3 Lâm Viên, xe máy xảy ra va chạm với container chạy cùng chiều và đang rẽ phải. Vụ va chạm khiến cả gia đình ngã xuống đường. Bé gái 2 tuổi bị container cán qua người tử vong, người vợ bị thương nặng ở chân còn người chồng bị thương nhẹ.

Chứng kiến cảnh vợ bị thương, con gái nhỏ chết thảm, người chồng hoảng loạn gào khóc cầu cứu khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

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