Đi khám bệnh về, vợ chồng cùng con nhỏ tử vong thương tâm sau va chạm với xe khách

Xã hội 10/02/2020 15:33

Sau vụ tai nạn thương tâm, cả 3 người ngồi trên xe máy đều tử vong. Được biết, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình đang trên đường đi khám bệnh về.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ hôm nay (10/2), 3 người đi trên 1 xe máy lưu thông trên quốc lộ 37, khi đến khu vực đèo Ban (xã Mường Thải) thì xảy ra va chạm với xe khách loại 29 chỗ ngồi chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

tai nan thuong tam 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng cùng người con tử vong tại chỗ - Ảnh: FB

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, 3 nạn nhân tử vong được xác định là 2 vợ chồng và 1 người con (trú xã Mường Thải, huyện Phù Yên). Sáng cùng ngày, gia đình này xuống Bệnh viện Đa khoa Phù Yên khám bệnh, trên đường về thì gặp nạn. 

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng.

tai nan thuong tam 2
Người dân tập trung khá đông để theo dõi vụ tai nạn - Ảnh: FB

Gia đình gặp tai nạn trên đường khám bệnh về

Cách đây gần 3 tháng, tại TP.HCM cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến gia đình 3 người thương vong. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 25/11/2019, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và con gái 2 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về Đồng Nai.

tai nan thuong tam 3
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình thương vong trên đường đi khám bệnh về - Ảnh: Internet

Khi chạy đến ngã 3 Lâm Viên, xe máy xảy ra va chạm với container chạy cùng chiều và đang rẽ phải. Vụ va chạm khiến cả gia đình ngã xuống đường. Bé gái 2 tuổi bị container cán qua người tử vong, người vợ bị thương nặng ở chân còn người chồng bị thương nhẹ.

Chứng kiến cảnh vợ bị thương, con gái nhỏ chết thảm, người chồng hoảng loạn gào khóc cầu cứu khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. 

Tai nạn đau lòng mùng 6 Tết: Thai phụ 22 tuổi mang thai 20 tuần tử vong sau tai nạn

Tai nạn đau lòng mùng 6 Tết: Thai phụ 22 tuổi mang thai 20 tuần tử vong sau tai nạn

Trưa mùng 6 Tết tại Lâm Đồng vừa xảy ra một tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ mang thai 20 tuần thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 

Xem thêm
Từ khóa:   Sơn La tai nạn giao thông tai nạn đau lòng

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản