Tai nạn thương tâm mùng 3 Tết: Em trai chết thảm khi đang trên đường chở anh đi du xuân

Xã hội 28/01/2020 13:48

Trong lúc chở anh từ Huế vào Đà Nẵng chơi Tết, nam thanh niên gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) xác nhận đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào tối mùng 3 Tết khiến 1 nam thanh niên tử vong.

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Trên đường đi chơi Tết, nam thanh niên gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 27/1 (tức mùng 3 Tết), P.V.H (sinh năm 1999) điều khiển xe máy chở theo anh là P.V.T (sinh năm 1998, cùng trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

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Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều mùng 3 Tết - Ảnh: Internet

Khi chạy đến khu vực số 8 Võ Nguyên Giáp thì xe máy của cả hai bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải mang biển số 43C-223.. đang đỗ bên lề đường.

Vụ tai nạn giao thông khiến H. tử vong tại chỗ, T. bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ vụ việc.

Nam sinh lớp 6 tử vong vào mùng 3 Tết

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày tại huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng, xe khách mang biển số 43B-045… chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn đang lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc - Nam. 

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Nam sinh lớp 6 tử vong vào rạng sáng mùng 3 - Ảnh: Internet

Khi đến Km940, đoạn qua huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh T. (trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), điều khiển chở theo em V.T.A (học sinh lớp 6).

Cú va chạm khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vì bị thương quá nặng nên A. đã tử vong. 

Nam thanh niên gặp tai nạn tử vong vào mùng 2 Tết sau khi thay ảnh avatar màu đen trên Facebook

Nam thanh niên gặp tai nạn tử vong vào mùng 2 Tết sau khi thay ảnh avatar màu đen trên Facebook

Chỉ sau một ngày cập nhật ảnh đại diện màu đen cùng bình luận nói chẳng sống được bao lâu nữa, nam thanh niên gặp tai nạn thương tâm vào mùng 2 Tết.

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Từ khóa:   Đà Nẵng tai nạn giao thông tai nạn mùng 3 Tết

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