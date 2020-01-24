Trên đường trở về sau khi cùng con trai đến nhà con gái lấy chồng xa ăn cỗ, người mẹ gặp tai nạn thương tâm ngay 28 Tết.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện UBND xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối 22/1, bà N.T.C, trú thôn An Quý, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) được con trai chở bằng xe máy lưu thông trên QL17, chạy theo hướng Cầu Ràm về thị trấn Ninh Giang.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con thương vong ngay tối 28 Tết - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Gia đình & Xã hội, khi chạy đến gần cống Trượi, con trai bà C. điều khiển xe máy đi vào đường gom chạy qua xã Vĩnh Hòa. Tuy nhiên, vì không quen đường cộng với trời tối, thiếu quan sát nên nạn nhân đã đâm vào cống bê tông cạnh đó.

Vụ tai nạn giao thông khiến người mẹ bị thương nặng, con trai bà C. bị gãy chân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên bà C. đã tử vong. Người con hiện đang được điều trị trong bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết trước khi xảy ra tai nạn, bà C. cùng con trai đi từ huyện Quỳnh Phụ đến nhà con gái tại huyện Ninh Giang để ăn cỗ. Sau khi ăn xong, 2 mẹ con trên đường về nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hương nghẹn ngào tiễn biệt cậu con trai 19 tuổi vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Chị quyết định hiến lại mô tạng của con để đổi lại sự sống cho nhiều người khác.

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