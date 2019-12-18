Thương tâm: Chồng gặp tai nạn tử vong trên đường về quê thăm vợ lúc rạng sáng

Xã hội 18/12/2019 15:55

Trên đường về thăm vợ lúc rạng sáng, người đàn ông gặp tai nạn thương tâm, tử vong tại chỗ trên Quốc lộ 10. 

Trưa nay (18/12), trao đổi với báo chí, đại diện Công an huyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông N.V.M (sinh năm 1963, trú tại xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). 

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông M. điều khiển xe máy chạy theo hướng từ Nam Định đi Thái Bình. Khi chạy đến địa phận Phố Sở, gần cây xăng số 2, huyện Vụ Bản, Nam Định thì bất ngờ tông vào đuôi chiếc xe container đang dừng bên đường.

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Trên đường về thăm vợ, người đàn ông gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo thông tin trên Công lý, ông M. từng có 2 đời vợ. Người vợ đầu tiên đã qua đời cách đây 7 năm. Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông M. đang chạy xe máy về quê thăm người vợ thứ 2.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ tai nạn thương tâm này.

Mẹ tử vong trên đường đón con tan học

Hôm qua (17/12), tại TP. Đà Nẵng cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Nạn nhân là chị N.T.H.H (sinh năm 1973, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Theo đó, vào trưa cùng ngày, chị H. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, chạy theo hướng từ Liên Chiểu về trung tâm thành phố.

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Giật mình vì tiếng còi xe, người mẹ gặp tai nạn tử vong - Ảnh: Internet

Trên đường đi, chị H. va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Nạn nhân ngã vào bánh xe, bị cán tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị H. giật mình vì tiếng còi xe, dẫn đến lạc tay lái rồi ngã vào bánh sau xe đầu kéo.

Giật mình vì tiếng còi, mẹ ngã vào bánh xe đầu kéo chết thảm trên đường đi đón con tan học

Giật mình vì tiếng còi, mẹ ngã vào bánh xe đầu kéo chết thảm trên đường đi đón con tan học

Trên đường chạy xe máy đến trường đón con, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm, tử vong dưới bánh xe đầu kéo.

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Từ khóa:   Nam Định tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng

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