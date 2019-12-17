Giật mình vì tiếng còi, mẹ ngã vào bánh xe đầu kéo chết thảm trên đường đi đón con tan học

Xã hội 17/12/2019 15:31

Trên đường chạy xe máy đến trường đón con, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm, tử vong dưới bánh xe đầu kéo.

Đến đầu giờ chiều ngày 17/12, chính quyền địa phương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người phụ nữ tử vong trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

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Người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm trên đường đi đón con tan học - Ảnh: Internet

Cụ thể vào khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, chị N.T.T.H (sinh năm 1973, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, chạy theo hướng từ Liên Chiểu về trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Khi chạy đến khu vực gần UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) xe của chị H. va chạm với xe đầu kéo mang biển số 77C - 10754 chạy cùng chiều do tài xế Lê Văn Trọng (sinh năm 1974, trú huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vào thời điểm xảy ra vụ việc chiếc xe đầu kéo chạy đúng làn đường với tốc độ vừa phải. Tuy nhiên, do tài xế bóp còi xe khiến chị H. đang chạy bên cạnh bị giật mình, lạc tay lái rồi ngã vào bánh sau xe đầu kéo. Vụ tai nạn giao thông khiến chị H. tử vong tại chỗ, chiếc xe của nạn nhân cũng bị hỏng hoàn toàn.

Bố tử vong, mẹ nguy kịch khi mua quà cho con

Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cặp vợ chồng thương vong trên đường đi mua quà sinh nhật cho con.

Trước đó vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14/12, anh T.V.M (22 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là L.T.N.A (21 tuổi, cùng trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) lưu thông trên quốc lộ 7 theo hướng Anh Sơn - Đô Lương. Khi xe chạy đến địa phận xã Lĩnh Sơn thì bất ngờ bị chiếc xe khách chạy hướng ngược lại tông phải.

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Cặp vợ chồng gặp tai nạn thương vong trên đường đi mua quà sinh nhật cho con - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến vợ chồng anh M. ngã xuống đường, bị kéo lê vào gầm xe. Trên đường được đưa đến bệnh viện, người chồng đã tử vong còn người vợ vẫn đang được cấp cứu.

Được biết hai vợ chồng anh M. có hoàn cảnh khó khăn. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cả hai đang trên đường đi mua quần áo tặng sinh nhật con.

Trên đường đi mua quà sinh nhật cho con trai, đôi vợ chồng bị xe khách tông thương vong

Trên đường đi mua quà sinh nhật cho con trai, đôi vợ chồng bị xe khách tông thương vong

Tai nạn thương tâm xảy ra khi xe khách lấn làn đâm vào xe máy chạy ngược chiều khiến người chồng tử vong tại chỗ còn người vợ nguy kịch.

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