Tai nạn thương tâm ở Bình Thuận: Hai anh em ruột tông vào đuôi xe tải tử vong tại chỗ

Xã hội 27/11/2019 11:48

Hai anh em ruột điều khiển xe máy trên quốc lộ đã bất ngờ tông phải đuôi xe tải đang quay đầu dẫn đến tử vong tại chỗ. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mới đây trên quốc lộ 1 đoạn thuộc địa bàn xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xảy ra tai nạn thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ ngày 26/11, hai anh em Nguyễn Văn Long (32 tuổi) và Nguyễn Hồng Sơn (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình) đang chạy xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải biển số Bình Thuận đang quay đầu.

Cú tông mạnh khiến hai anh em ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Hai anh em tử vong tại chỗ vì tông vào đuôi xe tải - Ảnh: Zing

Cách đây không lâu, tại xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ tai nạn xe máy tông vào xe tải đang đậu bên đường khiến 3 người tử vong.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 1/10, 3 người gồm Nguyễn Xuân Liệu (SN 1974), Nguyễn Thế Anh (SN 1995) và Dương Văn Tuấn (SN 1988) chở nhau trên 1 xe máy hiệu Exciter đi trên đường mòn Hồ Chí Minh.

Khi đi đến tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê, xe máy trên tông vào đuôi xe tải BKS 73C 031.16 đang dừng đỗ bên phải đường.

Hai nạn nhân Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Xuân Liệu (hai chú cháu ruột) tử vong tại chỗ. Còn Dương Văn Tuấn (em họ của Liệu) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, Tuấn đã tử vong vào sáng hôm sau.

Theo chính quyền địa phương, cả 3 nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Liệu đã kết hôn, hiện vợ đang mang bầu đứa thứ 3. Hai nạn nhân còn lại chưa lập gia đình.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thảm khốc tai nạn chết người

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