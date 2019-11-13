TP.HCM: Xe buýt tông hơn 10 xe máy dừng đèn đỏ, nhiều người bị thương

Xã hội 13/11/2019 15:35

Nhiều xe máy đang đứng chờ đèn đỏ bị xe buýt lao tới tông trúng. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, một người nhập viện cấp cứu.

Mới đây, Công an quận 6, TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ vụ xe buýt tông hơn 10 chiếc xe máy chờ đèn đỏ khiến nhiều người bị thương.

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Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hàng chục người bị thương - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (13/11). Vào thời điểm trên, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe buýt số 9 mang biển số: 53N - 3453 lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng từ quận Bình Tân về quận 10, TP.HCM.

Theo thông tin trên Tổ quốc, khi xe buýt đi đến gần nút đèn đỏ ở đường Hồng Bàng, quận 6 thì bất ngờ tông vào hơn 10 chiếc xe máy đang dừng. Vụ tai nạn giao thông khiến khoảng 10 người bị thương, trong đó một người phải nhập viện cấp cứu.

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Vụ tai nạn khiến giao thông tại khu vực ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến đường Hồng Bàng ùn tắc hơn 2km, 2 chiếc xe máy kẹt dưới gầm xe buýt. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.

Cách đây không lâu, tại An Giang cũng vừa xảy ra vụ tai nạn xe tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng 9/11, một chiếc xe tải chở hàng mang biển số 68C-024.24 do tài xế Phan Quốc Bảo (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) điều khiển lưu thông trên đoạn đường thuộc TP. Long Xuyên hướng về Cần Thơ.

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Tại An Giang cũng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương khi dừng đèn đỏ - Ảnh: Internet

Khi đến ngã tư, dù đang có tín hiệu đèn đỏ và nhiều xe máy đứng chờ nhưng tài xế vẫn tiếp tục chạy. Sau đó, chiếc xe tải tông 6 chiếc xe máy dừng đèn đỏ khiến nhiều người bị thương, hàng loạt xe máy bị hư hỏng nặng.

Xe tải tông 6 xe máy chờ đèn đỏ ở An Giang: Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người lớn, trẻ em nhập viện

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Tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở An Giang sáng nay, nhiều xe máy hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường, một chiếc bị cuốn vào gầm xe tải.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn kinh hoàng TP. HCM

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