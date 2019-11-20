Nữ tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội sáng nay đã ra cơ quan công an trình diện. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Sáng nay (20/11), tại đoạn ngã tư Nguyễn Ngọc Vũ giao cắt đường Lê Văn Lương (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người phụ nữ tử vong, nhiều người khác bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết nữ tài xế điều khiển chiếc xe Mercedes gây tai nạn đã ra trình diện. Danh tính tài xế được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ngụ Cầu Giấy), theo Zing.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường sau tai nạn. Trong đoạn clip, một người phụ nữ mặc váy đen, cầm túi xách, hoảng loạn ngồi xuống ôm cô gái gặp nạn và gọi điện thoại liên tục. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là tài xế lái chiếc xe Mercedes.

Chiếc xe bốc cháy sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ hoảng loạn xem xét tình hình của nạn nhân - Ảnh cắt từ clip

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng nay một chiếc ô tô Mercedes GLC 250 di chuyển theo hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ. Khi chạy đến giữa cầu Hòa Mục, xe xảy ra va chạm với 3 chiếc xe máy và một xe đạp điện. Sau khi cuốn một chiếc xe máy vào gầm, ô tô phát ra tiếng nổ rồi bốc cháy, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

TP. HCM: Tai nạn liên hoàn lúc dừng đèn đỏ, tài xế hoảng loạn kêu cứu Đang dừng chờ đèn đỏ, tài xế hoảng hồn kêu cứu khi ô tô 7 chỗ bị xe tải húc từ phía sau lao tới đâm tiếp vào đuôi xe tải khác. Vụ tai nạn liên hoàn khiến tuyến Quốc lộ kẹt xe kéo dài nhiều km.

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