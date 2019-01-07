Cặp vợ chồng tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn: Chưa kịp để lại lời trăn trối cho con trai

Xã hội 07/01/2019 15:38

Trong lúc đang ở nhà trông con, anh T. nhận được điện thoại của người lạ nói cha mẹ gặp nạn phải nằm viện. Mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữa, cả hai đã tử vong mà chưa kịp nói lời trăn trối với con trai.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào ngày 6/1 tại vòng xuyến Mậu Lương, thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội), cơ quan chức năng cho biết tài xế gây ra vụ tai nạn đã đến cơ quan công an trình diện vào sáng nay (7/1).

Cặp vợ chồng tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn: Chưa kịp để lại lời trăn trối cho con trai - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến cặp vợ chồng tử vong thương tâm - Ảnh: Internet

Được biết hiện thi thể của cặp vợ chồng tử vong trong vụ tai nạn vẫn được để ở nhà xác bệnh viện. Cả gia đình đang chờ giờ lành để đưa hai người về lo hậu sự.

Trò chuyện với báo chí, anh T.Đ.T (con trai của hai nạn nhân) cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, gia đình tài xế đã hai lần tìm đến nhà. Họ hy vọng có thể chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân và bù đắp lỗi lầm do con trai họ đã gây ra.

Mặc dù thông cảm và không muốn có thêm gia đình nào chịu nỗi đau giống mình nhưng anh T. cho rằng tài xế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì lỗi lầm của mình.

Nhắc đến cái chết của cha mẹ, anh T. không giấu được sự đau đớn vì không kịp gặp mặt và nghe lời trăn trối cuối cùng của ông bà. Theo lời kể, cha mẹ anh gặp nạn sau khi đi thăm bà ngoại ở dưới Cự Khê (Thanh Oai). Lúc nhận được tin, anh đang ở nhà chăm hai đứa con.

Ngay sau đó, anh đã chạy ra cùng các bác sĩ đưa ba mẹ đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên cả hai đã tử vong. Ngoài cha mẹ anh T., còn có hai người khác bị thương nhưng may mắn sống sót.

Cặp vợ chồng tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn: Chưa kịp để lại lời trăn trối cho con trai - Ảnh 2
Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn - Ảnh: Internet

Anh T. chia sẻ trước đây mỗi khi ra ngoài, hai ông bà đều căn dặn rất nhiều điều nhưng hôm qua thì không. Bên cạnh đó, từ trước đến nay, cha mẹ anh thường dùng xe buýt nhưng hôm qua lại chạy xe máy.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 6/1, chiếc xe ô tô Ford mang biển số 30A-542.75 đi đến vòng xuyến Mậu Lương (phường kiến Hương, quận Hà Đông) đã xảy ra va chạm với một chiếc taxi. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục va chạm với xe máy khác khiến ông T.N.T. (sinh năm 1949) và vợ là bà Đ.TT. (sinh năm 1951 cùng trú tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông) tử vong.

Ngoài ra, ông N.H.C (sinh năm 1965) và bà N.T.H (sinh năm 1972) bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

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