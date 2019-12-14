Tai nạn thương tâm xảy ra khi xe khách lấn làn đâm vào xe máy chạy ngược chiều khiến người chồng tử vong tại chỗ còn người vợ nguy kịch.

Sáng nay (14/12), tại Nghệ An xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến đôi vợ chồng thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm biển số Nghệ An lưu thông trên quốc lộ 7A, hướng từ huyện Đô Lương đi Anh Sơn. Khi đi đến địa phận xã Lĩnh sơn (huyện Anh Sơn), tài xế xe khách lấn làn, đâm trúng xe máy do anh Trần Văn Minh (22 tuổi, trú xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) chở vợ là chị Lê Thị Ngọc Ánh.

Đôi vợ chồng đi mua quà sinh nhật cho con trai thì gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm, anh Minh tử vong tại chỗ còn chị Ánh nguy kịch, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm, hư hỏng nặng, xe khách lấn sang phần đường đối diện. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô giường nằm đang trên đường đi đón khách.

Một số người dân cho biết, anh Minh đang chở vợ trên đường đi mua đồ về để tổ chức sinh nhật cho con trai thì xảy ra tai nạn giao thông.

Nhận tin báo, Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cách đây ít ngày, tại Bình Thuận cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong.

Khoảng 16 giờ ngày 26/11, hai anh em Nguyễn Văn Long (32 tuổi) và Nguyễn Hồng Sơn (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình) đang chạy xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải biển số Bình Thuận đang quay đầu.

Cú tông mạnh khiến hai anh em ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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