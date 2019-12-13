Bị cướp giật điện thoại, hai cha con ngã ra đường rồi bị xe tải tông trúng. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra vụ hai cha con bị cướp giật điện thoại dẫn đến tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay (13/12), ông Phạm Văn K. (64 tuổi, ngụ Hóc Môn) đang điều khiển xe máy chở theo con gái 22 tuổi chạy trên đường Dương Công Khi. Khi đi đến địa bàn xã Tân Hiệp thì bị 2 tên cướp áp sát giật điện thoại của con gái ông K. Do bị bất ngờ, ông K. mất kiểm soát tay lái làm xe máy chạy sang hướng ngược lại va chạm với xe tải. Ông Kh. cùng con gái ngã ra đường và bất tỉnh.

Hai cha con bị cướp giật điện thoại dẫn đến tai nạn - Ảnh: Internet

Hai nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo CAND, ông K. được chẩn đoán gãy 8 xương sườn, xương bả vai và hai xương ở tay, dập gan, tràn dịch màng phổi. Riêng con gái ông K. bị xây xát nhẹ và được xuất viện ngay trong ngày.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang cũng xảy ra vụ việc tương tự. Chiều 11/7, tại khu vực gần lối rẽ vào thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh), hai nam thanh niên đi xe máy Exciter giật túi xách của một cô gái lái xe Honda Lead.

Cô gái ngã sõng soài trước đầu ô tô vì bị cướp giật túi xách - Ảnh: Internet

Hậu quả, cô gái ngã sõng soài ra đường. May mắn là chiếc ô tô chạy phía sau thắng lại kịp thời nên không có thiệt hại về người.

Vụ Mercedes tông liên hoàn rồi bốc cháy khiến 1 người tử vong ở Hà Nội: Hé lộ danh tính nữ tài xế Nữ tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội sáng nay đã ra cơ quan công an trình diện. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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