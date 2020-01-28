Chỉ sau một ngày cập nhật ảnh đại diện màu đen cùng bình luận nói chẳng sống được bao lâu nữa, nam thanh niên gặp tai nạn thương tâm vào mùng 2 Tết.

Lâu nay, việc các bạn trẻ đăng những status liên quan đến cái chết rồi gặp tai nạn thương tâm không phải là chuyện hiếm thấy. Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục xôn xao về một trường hợp tương tự.

Theo thông tin trên Một thế giới, lúc 20 giờ ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), nam thanh niên tên T. bất ngờ thay ảnh đại diện màu đen kèm chú thích là 2 biểu tượng mặt cười.

Trước khi gặp tai nạn thương tâm, T. thay ảnh đại diện màu đen trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Hành động của T. khiến bạn bè hoang mang, không ngừng hỏi thăm. Dưới phần bình luận, nam thanh niên này nói “chẳng biết sống được bao lâu nữa”.

Chỉ một ngày sau đó, T. bất ngờ bị tai nạn giao thông và tử vong tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin này khiến bạn bè của nạn nhân không khỏi bàng hoàng. Sau khi được chia sẻ trên mạng, sự việc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận khuyên mọi người sau này đừng nên đăng những status không may lên trang cá nhân.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong - Ảnh: Internet

“Không biết có phải con người khi sắp xảy ra tai nạn sẽ có linh cảm không mà trước giờ trên mạng đều thấy toàn đăng status hay kiểu ảnh báo trước. Mọi người có gì buồn cũng đừng đăng những cái không may lên mạng nhé”, L.O khuyên.

“Tội nghiệp ghê, đầu năm đầu tháng mà gia đình chịu cảnh khổ rồi thương ghê. Coi như mất hết cái Tết rồi, thương thiệt á”, M.N xót xa.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-gap-tai-nan-tu-vong-vao-mung-2-tet-sau-khi-thay-anh-avatar-mau-den-tren-facebook-349632.html