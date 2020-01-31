Tai nạn đau lòng mùng 6 Tết: Thai phụ 22 tuổi mang thai 20 tuần tử vong sau tai nạn

Xã hội 31/01/2020 08:49

Trưa mùng 6 Tết tại Lâm Đồng vừa xảy ra một tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ mang thai 20 tuần thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một thai phụ tử vong và 5 người khác bị thương.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút, anh Trần Mai Khanh (27 tuổi, trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển ô tô mang biển số 60A-48393 chở theo 4 người đi xuống đèo Mimosa (theo hướng từ TP. Đà Lạt về TP.HCM). 

Sau đó, chiếc ô tô đã tông vào xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Thúy (22 tuổi, trú tại TP. HCM). Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người đi xe máy văng ra xa. Chiếc ô tô chồm lên vách núi, chao đảo rồi rơi xuống mương thoát nước, lật nghiêng.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến thai phụ tử vong - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến 4 người ngồi trên ô tô bị thương nhẹ, 2 người ngồi trên xe máy bị thương nặng. Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng chị Thúy đã tử vong. Được biết, nạn nhân đang mang thai 20 tuần tuổi.

Theo thông tin trên Công an TP. HCM, hình ảnh do camera trên ô tô phía sau ghi lại cho thấy khi xảy ra sự việc, chiếc ô tô chạy cùng chiều phía sau xe máy. Sau đó, ô tô bất ngờ vượt lên, chạy sang phải đẩy xe máy cùng 2 người trên xe vào vách núi, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Người đàn ông gặp tai nạn thương tâm vào mùng 5 Tết

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết), 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường Võ Thị Sáu theo hướng từ Bình Dương đến Đồng Nai. 

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Trước đó, 2 người đàn ông cũng vừa tử vong chiều mùng 5 Tết - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến phường Tân Phước Khánh (TX. Tân Uyên, Bình Dương) thì không làm chủ được tốc độ, lao vào gốc cây thông bên đường. Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

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