Gia Lai: 3 thiếu niên 17 tuổi tử vong sau va chạm với xe khách vào ngày mùng 5 Tết

Xã hội 30/01/2020 07:37

Sau vụ tai nạn thương tâm, 3 thiếu niên 17 tuổi bao gồm 2 nữ, 1 nam tử vong. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, ông Lê Văn Hạnh - phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, phó giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cho biết trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Sê vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 20 giờ 25 phút ngày 29/1 (mùng 5 Tết), tài xế Lê Minh Thanh (trú tại TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển xe khách mang biển số: 81B-015… của hãng xe Thuận Tiến Gia Lai lưu thông theo hướng từ Gia Lai đi TP.HCM trên đường Hồ Chí Minh.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 thiếu niên 17 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến địa phận thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê thì va chạm với chiếc xe máy chở 3 chạy ngược chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người đi xe máy tử vong. Các nạn nhân được xác định là Rơma Oai, Siu Yến và Ralan Thuân (cùng 17 tuổi, trú tại làng Tao Kõ, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh).

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến các hành khách trên xe vô cùng hoảng loạn, liên tục gào thét cầu cứu. Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh nhanh chóng kéo đến cứu các hành khách trên xe và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời đưa các hành khách trên xe ra ngoài. Tại hiện trường, chiếc xe máy nát bươm mắc kẹt dưới xe khách.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng Gia Lai

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