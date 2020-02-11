Vụ 3 người trong gia đình bị xe khách tông tử vong: Bé gái 2 tuổi vừa điều trị bệnh xong, chưa kịp về đến nhà thì gặp nạn

Xã hội 11/02/2020 07:57

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người trong gia đình tử vong tại Sơn La, cơ quan chức năng cho biết nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi.

Nhiều giờ qua, thông tin một gia đình gặp tai nạn thương tâm trên đường về nhà sau khi đi bệnh viện khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. Nạn nhân được xác định là anh Giàng A Chu (sinh năm 1998, trú xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) và vợ là Phùng Thị Mo (sinh năm 2000) cùng con gái Giàng Thị Dếnh (sinh năm 2018).

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người trong một gia đình tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VOV, gia đình anh Chu thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Con gái 2 tuổi vừa điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Phù Yên xong nên 2 vợ chồng đón về. Trên đường về nhà cả ba không may gặp tai nạn đau lòng. Đến chiều cùng ngày, sau khi hoàn thành các thủ tục khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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Nạn nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi, vừa điều trị ở bệnh viện về nhà thì gặp nạn - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 11 giờ trưa 10/2, gia đình anh Chu đi trên 1 chiếc xe máy, lưu thông trên quốc lộ 37. Khi xe chạy đến khu vực đèo Ban (xã Mường Thải) thì xảy ra va chạm với xe khách chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này. Theo thông tin từ người dân địa phương, vào buổi sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Phù Yên, trên đường về nhà thì gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đi khám bệnh về, vợ chồng cùng con nhỏ tử vong thương tâm sau va chạm với xe khách

Đi khám bệnh về, vợ chồng cùng con nhỏ tử vong thương tâm sau va chạm với xe khách

Sau vụ tai nạn thương tâm, cả 3 người ngồi trên xe máy đều tử vong. Được biết, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình đang trên đường đi khám bệnh về.

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Từ khóa:   tai nạn nghiêm trọng tai nạn đau lòng Sơn La

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