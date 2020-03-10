Nhiều giờ qua, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lấy trộm chai nước rửa tay khô để phòng dịch Covid-19 của chung cư nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân được khuyến cáo thường xuyên rửa tay, mang khẩu trang để phòng bệnh. Tuy nhiên, không ít người lợi dụng cơ hội này để trục lợi, thậm chí trộm của chung mang về nhà.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông rửa tay xong lấy luôn cả chai nước rửa tay của chung cư. Ngay khi được đăng tải, đoạn clip gây bức xúc này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, đoạn clip được một người dùng Facebook chia sẻ lên các diễn đàn kèm nội dung: “Khu chung cư em mới quyên góp ít tiền mua vài chai rửa tay nhằm phòng chống dịch Covid-19 thế mà bác cướp đi trong gang tấc. Người nhà bác nào khuyên trả lại cho khu em nhé”.

Trong đoạn clip, có thể thấy trước cửa thang máy có để một chai nước rửa tay khô. Sau đó, người đàn ông này đã tiến tới rửa tay. Những tưởng mọi chuyện đến đây là hết thế nhưng sau một hồi quan sát xung quanh thấy không có ai, người này đã "tiện tay" lấy luôn chai nước mang đi.

Hình ảnh người đàn ông trộm chai nước rửa tay mà người dân góp tiền mua để phòng Covid-19 gây xôn xao - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Mọi người không khỏi bức xúc với hành vi của người đàn ông này.

“Không hiểu ý thức để đâu, chai nước rửa tay không biết giá bao nhiêu mà đáng để đánh đổi cả danh dự như thế này. Thiệt tình hết nói nổi”, L.H bình luận.

“Đi xe ô tô mà chẳng lẽ có chai nước rửa tay cũng không mua nổi. Trong khi ngoài kia, người ta toàn đem đi từ thiện thì ở đây lại đi trộm cắp, chắc bây giờ cũng xấu hổ lắm”, một người dùng mạng xã hội ý kiến.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bình luận liên tục.

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