Mẹ bầu đi khám vì thấy bụng to bất thường, kết quả siêu âm khiến chồng hoảng hốt còn mẹ chồng nhảy cẫng lên vui mừng

Thế giới 17/04/2020 11:57

Thấy bụng to bất thường, Yuan Yuan đi khám và bàng hoàng nghe bác sĩ thông báo cô mang thai bốn.

Yuan Yuan (28 tuổi, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) có thai sau 2 tháng kết hôn. Đôi vợ chồng trẻ và hai bên gia đình vui mừng khôn xiết. 

Khi Yuan Yuan có thai được 3 tháng, bụng của cô lớn bất thường, giống như những người mang thai 5 tháng vậy. Lúc ấy họ hàng còn xì xào rằng vợ chồng cô đã có em bé từ lâu. Thấy bụng bầu của mình to quá mức, vợ chồng cô bèn đi khám trong tâm trạng lo lắng.

Không ngờ, bác sĩ thông áo Yuan Yuan mang thai bốn. Cô kinh ngạc không nói nên lời, còn người chồng thì sợ tới mức đứng không vững nữa. 

mang thai bon
Mới mang thai 3 tháng nhưng bụng của thai phụ này đã to như cái trống nhỏ. Khi đi siêu âm, cô bàng hoàng nghe bác sĩ thông báo mình mang thai bốn - Ảnh minh họa: Internet

Hai vợ chồng nhìn nhau cười khổ. Nuôi 1 đứa trẻ đã vất vả, đằng này tận 4 đứa thì gánh nặng kinh tế sẽ rất lớn. Chưa kể trong quá trình mang thai còn phải đối mặt với không ít rủi ro và nguy hiểm cho cả mẹ lẫn các con.

Khi vợ chồng Yuan Yuan gọi điện thông báo cho mẹ chồng ở nhà bà nghe được sẽ có 4 đứa cháu cùng lúc thì cực kỳ vui mừng, thậm chí còn đi khoe khắp làng trên xóm dưới. Bà cho rằng nhiều con nhiều cháu chính là phúc đức của gia đình mình.

Khi bác sĩ hỏi có muốn giảm số bào thai xuống còn 1 hoặc 2 để đảm bảo an toàn cho mẹ và con hay không, cả nhà Yuan Yuan đều từ chối. Ở tuần thai thứ 32, cô theo chỉ định của bác sĩ đã tiến hành mổ bắt con. Cũng may cuối cùng mẹ và 4 em bé đều khỏe mạnh.

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Từ khóa:   Trung Quốc mang thai thai phụ

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