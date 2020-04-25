Bố giả vờ ngất xỉu để thử lòng, ai ngờ phản ứng của con trai khiến anh 'khóc một dòng sông'

Cụ thể, ông bố người Trung Quốc đang đi vào phòng khách thì nằm lăn ra đất bất tỉnh. Anh muốn thử xem cậu con trai yêu quý sẽ phản ứng thế nào khi thấy bố lâm vào hiểm cảnh.

Khi thấy bố ngã, bé trai lập tức chạy ào đến với vẻ mặt phấn khích. Cậu bé tinh quái còn vớ ngay lấy chiếc dép đánh "bốp bốp" vào mông bố, sau đó ngồi lên mặt bố nhún lên nhún xuống như đang chơi bập bênh. Dù không nhìn được vẻ mặt của ông bố trẻ nhưng ai cũng tin rằng anh đang "khóc một dòng sông" trước phản ứng quá phũ phàng của con trai.

Ông bố đang đi vào phòng khách thì giả vờ ngất xỉu - Ảnh: Sina

Thấy bố ngã, cậu con trai lập tức có phản ứng - Ảnh: Sina

Không quên cầm theo chiếc dép, có lẽ là để sơ cứu chăng? - Ảnh: Sina

Hóa ra là dùng dép để đánh mông bố - Ảnh: Sina

Tiện thể ngồi luôn lên đầu... - Ảnh: Sina

... để chơi thú nhún như này đây - Ảnh: Sina

Tâm trạng của ông bố sau khi thử lòng con trai - Ảnh: FB

Loạt ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng chục ngàn lượt thích và chia sẻ. Hầu hết dân mạng đều cho rằng có lẽ thường ngày ông bố đã bày ra không ít trò nghịch ngợm nên cậu con trai mới phản ứng hài hước như thế.