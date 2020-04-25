Bố giả vờ ngất xỉu để thử lòng, ai ngờ phản ứng của con trai khiến anh 'khóc một dòng sông'

'Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng', dân mạng bình luận sau màn giả vờ ngất xỉu để thử lòng con trai của ông bố trẻ.
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Mới đây, trang Sina chia sẻ hình ảnh ông bố trẻ giả vờ ngất xỉu để thử lòng con trai khiến cộng đồng mạng được phen cười ná thở.
Cụ thể, ông bố người Trung Quốc đang đi vào phòng khách thì nằm lăn ra đất bất tỉnh. Anh muốn thử xem cậu con trai yêu quý sẽ phản ứng thế nào khi thấy bố lâm vào hiểm cảnh.
Khi thấy bố ngã, bé trai lập tức chạy ào đến với vẻ mặt phấn khích. Cậu bé tinh quái còn vớ ngay lấy chiếc dép đánh "bốp bốp" vào mông bố, sau đó ngồi lên mặt bố nhún lên nhún xuống như đang chơi bập bênh. Dù không nhìn được vẻ mặt của ông bố trẻ nhưng ai cũng tin rằng anh đang "khóc một dòng sông" trước phản ứng quá phũ phàng của con trai.
Loạt ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng chục ngàn lượt thích và chia sẻ. Hầu hết dân mạng đều cho rằng có lẽ thường ngày ông bố đã bày ra không ít trò nghịch ngợm nên cậu con trai mới phản ứng hài hước như thế.
"Ông bố đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng"; "Cười xỉu luôn má ơi"; "Ai mà ngờ con lại phũ phàng như thế chứ"; "Lần sau hết dám thử lòng luôn"; "Đau lòng dễ sợ luôn"..., dân mạng bình luận.