Bố giả vờ ngất xỉu để thử lòng, ai ngờ phản ứng của con trai khiến anh 'khóc một dòng sông'

Thế giới 25/04/2020 17:14

'Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng', dân mạng bình luận sau màn giả vờ ngất xỉu để thử lòng con trai của ông bố trẻ.

Mới đây, trang Sina chia sẻ hình ảnh ông bố trẻ giả vờ ngất xỉu để thử lòng con trai khiến cộng đồng mạng được phen cười ná thở. 

Cụ thể, ông bố người Trung Quốc đang đi vào phòng khách thì nằm lăn ra đất bất tỉnh. Anh muốn thử xem cậu con trai yêu quý sẽ phản ứng thế nào khi thấy bố lâm vào hiểm cảnh.

Khi thấy bố ngã, bé trai lập tức chạy ào đến với vẻ mặt phấn khích. Cậu bé tinh quái còn vớ ngay lấy chiếc dép đánh "bốp bốp" vào mông bố, sau đó ngồi lên mặt bố nhún lên nhún xuống như đang chơi bập bênh. Dù không nhìn được vẻ mặt của ông bố trẻ nhưng ai cũng tin rằng anh đang "khóc một dòng sông" trước phản ứng quá phũ phàng của con trai. 

gia vo ngat xiu 1
Ông bố đang đi vào phòng khách thì giả vờ ngất xỉu - Ảnh: Sina
gia vo ngat xiu 2
Thấy bố ngã, cậu con trai lập tức có phản ứng - Ảnh: Sina
gia vo ngat xiu 3
Không quên cầm theo chiếc dép, có lẽ là để sơ cứu chăng? - Ảnh: Sina
gia vo ngat xiu 4
Hóa ra là dùng dép để đánh mông bố - Ảnh: Sina
gia vo ngat xiu 5
Tiện thể ngồi luôn lên đầu... - Ảnh: Sina
gia vo ngat xiu 6
... để chơi thú nhún như này đây - Ảnh: Sina
gia vo ngat xiu 7
Tâm trạng của ông bố sau khi thử lòng con trai - Ảnh: FB

Loạt ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng chục ngàn lượt thích và chia sẻ. Hầu hết dân mạng đều cho rằng có lẽ thường ngày ông bố đã bày ra không ít trò nghịch ngợm nên cậu con trai mới phản ứng hài hước như thế.

"Ông bố đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng"; "Cười xỉu luôn má ơi"; "Ai mà ngờ con lại phũ phàng như thế chứ"; "Lần sau hết dám thử lòng luôn"; "Đau lòng dễ sợ luôn"..., dân mạng bình luận. 

Thấy bố mẹ ngã, 3 cậu con trai sinh ba phản ứng 'phân biệt đối xử' khiến bố tủi thân khóc ròng

Thấy bố mẹ ngã, 3 cậu con trai sinh ba phản ứng 'phân biệt đối xử' khiến bố tủi thân khóc ròng

Đôi vợ chồng cùng giả vờ ngã nhưng phản ứng một trời một vực của 3 cậu con trai sinh ba khiến dân mạng cười ngất.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng câu chuyện hài hước

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 25 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích