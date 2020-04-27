Bố và con gái xem hoạt hình cực tình cảm, nhìn phía dưới có 'thánh ké bất đắc dĩ' mà không nhịn được cười

Thế giới 27/04/2020 16:52

Ông bố và con gái cùng nằm xem hoạt hình, chăm chú đến nỗi quên mất đằng sau còn có một 'thánh ké' đang ngủ say. Hành động bất ngờ sau đó của ông bố trẻ khiến dân mạng cười ngất.

Với những gia đình "đủ nếp đủ tẻ" thì bố thường có xu hướng gắn bó với con gái, còn mẹ lại thân thiết với con trai. Điều này cũng được thể hiện trong loạt ảnh dưới đây khiến dân mạng gật gù đồng tình.

Ông bố và con gái đang nằm xem phim hoạt hình cực tình cảm. Bé trai thấy bố và chị coi hoạt hình thì cũng bò lên mông bố để xem ké, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hai bố con chăm chú đến nỗi không để ý phía sau còn có "thánh ké bất đắc dĩ". Ông bố không để ý đã xoay người lại, khiến cậu con trai lăn kềnh xuống giường. May mắn là chiếc giường khá lớn lên cậu nhóc không bị rơi xuống đất. 

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Bố và con gái cùng xem hoạt hình cực tình cảm - Ảnh: Sina
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Không ai để ý trên mông ông bố còn có một 'thánh ké bất đắc dĩ' - Ảnh: Sina
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Ông bố không để ý đã xoay người lại... - Ảnh: Sina
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... khiến con trai lăn kềnh ra giường - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"; "Tôi cũng có chị gái và hoàn toàn đồng cảm với cậu nhóc này"; "Bố quá đáng lắm luôn á"; "Đã phải xem ké rồi mà còn bị ngã nữa"; "Con là con nuôi của bố phải không"; "Hai em bé dễ thương quá"; "Mẹ vào an ủi em đi mà";...

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