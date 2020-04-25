Bị thầy giáo trù ế chồng, 10 năm sau nữ sinh 'trả thù' cực cao tay khiến dân tình bái phục

Thế giới 25/04/2020 16:43

'Tôi là giáo viên, từ nay xin hứa sẽ không chê học trò nghịch ngợm hay học dốt nữa', một dân mạng bình luận sau câu chuyện nữ sinh 'trả thù' thầy giáo vì bị trù ế chồng.

Không phải tự nhiên người ta có câu "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò". Những gương mặt vàng trong làng nghịch ngợm thường khiến thầy cô phải đau đầu phân xử. Trái với những giáo viên chỉ cần kết thúc năm học là "thoát nạn", thầy giáo trong câu chuyện dưới đây lại bị cô học trò nghịch ngợm ám mãi không tha khiến ai nấy không thể nhịn cười. 

Cụ thể, trong một hội nhóm rất đông thành viên trên Facebook, dân tình được phen xôn xao với lời tâm sự của một cô gái người Trung Quốc. Cô nàng cho biết thời cấp 2 mình rất nghịch ngợm nên bị thầy giáo chủ nhiệm trù ế chồng. Ai ngờ 10 năm sau, chẳng những cô không ế mà còn trở thành con dâu của người thầy năm xưa. 

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Cô gái chia sẻ hình ảnh bố chồng, tức thầy chủ nhiệm năm xưa đang bế con cho mình - Ảnh: Weibo

"Đây là thầy chủ nhiệm thời cấp 2 của tôi. Lúc còn đi học, thầy hay ch‌ê tôi nghịch như quỷ, sau này nhất định sẽ ế chồng. Kết quả tôi lại thàn‌h con dâu thầy. Hiện tại mỗi ngày thầy đều phải trông con hộ tôi, rồi còn cho tôi tiền tiêu vặt nữa", dòng chia sẻ hài hước của cô con dâu tinh quái.

Câu chuyện gây bão mạng và được dân mạng bình luận cực sôi nổi: "Bởi mới nói đừng nên khẩu nghiệp"; "Tôi là giáo viên, từ nay xin hứa sẽ không chê học trò nghịch ngợm hay học dốt nữa, ai mà biết sau này nó có thành con dâu hay con rể của mình không"; "Đây là nước cờ mà thầy giáo không thể nào lường được"; "Haha tội thầy quá, bị ám mãi không tha"...

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện hài hước câu chuyện gây bão

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