Cô gái phát hiện bị bạn trai 'cắm sừng' nhờ bức ảnh chụp phòng khách sạn khi đi công tác

Sau khi nhìn kỹ bức ảnh chụp phòng khách sạn, cô gái phát hiện bạn trai lăng nhăng, lừa dối nên lập tức chia tay.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một cô gái trẻ người Trung Quốc đã vô tình phát hiện bạn trai lăng nhăng chỉ nhờ một bức ảnh anh ta gửi qua mạng xã hội. Cụ thể, cô Lee kể rằng mình và anh bạn trai Wang Li đã yêu nhau được 2 năm và tình cảm rất gắn bó, hiếm khi xảy ra cãi vã hay giận dỗi nhau. Wang Li rất biết cách yêu chiều bạn gái nên Lee luôn tin tưởng anh ta. Cô không thể ngờ bạn trai mình lại là kẻ lăng nhăng, lừa dối.

Ngày 21/4 vừa qua, Wang Li nói với bạn gái rằng phải đi công tác 2 ngày ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Cô Lee vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin với bạn trai cho thỏa nhớ nhung. Tối hôm đó, trong lúc đang nhắn tin trò chuyện, cô Lee hỏi bạn trai đang ở đâu nên Wang Li đã gửi tới một bức ảnh chụp căn phòng khách sạn mà anh ta đang ở. Cô gái phát hiện bạn trai lăng nhăng chỉ nhờ một tấm ảnh chụp phòng khách sạn - Ảnh: Weibo Ban đầu, Lee không hề nghi ngờ gì, chỉ nghĩ căn phòng khách sạn thật sạch sẽ. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ hơn, cô bỗng nhận ra điều bất thường. Cô nhìn thấy một chiếc máy chiếu trong căn phòng khách sạn mà bạn trai gửi. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã đăng bức ảnh này lên một nhóm mạng xã hội kín để hỏi ý kiến.

Những bình luận của cư dân mạng đã khiến cô Lee bị sốc nặng. Nhiều bình luận cho rằng đây không phải căn phòng khách sạn bình thường vì có máy chiếu, góc giường lại bo tròn. Hơn thế nữa, trên ghế sofa còn có một chiếc điện thoại. Nếu bạn trai của cô Lee đang dùng điện thoại để chụp ảnh thì chiếc điện thoại kia là của ai? Từ những chi tiết đó, cô Lee nghi ngờ bạn trai có người phụ nữ khác. Cô Lee lập tức gọi điện chất vấn ban trai. Ban đầu, Wang Li chối bay biến chuyện ngoại tình. Tuy nhiên sau khi không giải thích được những chất vấn của bạn gái, anh ta mới thừa nhận mình đã có người con gái khác bên ngoài. Đi công tác cũng chỉ là cái cớ, căn phòng khách sạn kia anh ta thuê để "qua đêm" với cô gái khác. Sau khi biết sự thật, cô Lee vô cùng đau đớn và tức giận. Không chấp nhận được người bạn trai trăng hoa, cô đã quyết định chia tay. Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận: "Đừng đùa với óc quan sát của người phụ nữ"; "Loại bạn trai này bỏ cũng chẳng tiếc"; "Đừng dại mà nói dối phụ nữ"; "Khi phụ nữ hỏi tới là họ đã biết sự thật rồi"...

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