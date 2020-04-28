Hành động của hai bé trai sinh đôi khi uống sữa khiến trái tim người mẹ tan chảy

Thế giới 28/04/2020 15:15

Hành động của hai bé trai sinh đôi khi nhận bình sữa từ mẹ khiến trái tim dân mạng tan chảy. Ai nấy đều khen cha mẹ của hai bé dạy con rất tốt.

Một số cặp vợ chồng rất thích đẻ sinh đôi, vì cùng một thời gian mang thai và sinh con nhưng lại "lãi" được tận 2 đứa. Chưa kể hai đứa trẻ có thể vừa là anh chị em, vừa là bạn bè, chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn suốt cả quá trình trưởng thành.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh hai con trai 1 tuổi thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt là hành động đáng yêu của hai bé trai sinh đôi trong giờ uống sữa khiến trái tim ai nấy đều phải tan chảy.

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Hành động đáng yêu của hai con sinh đôi khiến bà mẹ tan chảy - Ảnh: Weibo
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'Mẹ cứ đưa hết cho con' - Ảnh: Weibo
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'Đỡ lấy này!' - Ảnh: Weibo

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Mỗi bé một góc cùng thưởng thức bình sữa - Ảnh: Weibo

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều trầm trồ trước sự bụ bẫm, đáng yêu của hai bé trai sinh đôi, đồng thời khen ngợi tình cảm thân thiết, gắn bó giữa hai đứa trẻ.

"Hai em bé hòa thuận, yêu thương nhau quá"; "Cha mẹ em dạy con giỏi ghê"; "Ở tuổi này biết tự cầm bình sữa ăn ngoan là tốt lắm rồi. Không ngờ hai em bé còn biết giúp đỡ nhau nữa"; "Còn nhỏ xíu đã biết quan tâm đến nhau thế này, lớn lên chắc chắn sẽ là những đứa trẻ ngoan"..., dân mạng bình luận.

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