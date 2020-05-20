Lại xuất hiện nữ sinh viên ở bẩn kinh hoàng, băng vệ sinh dùng xong không vứt, bốc mùi hôi thối khiến dân tình 'quỳ lạy'

Thế giới 20/05/2020 13:48

Các cô gái ra đường thì trang điểm xinh đẹp, quần là áo lượt, nhưng khi về nhà lại ở bẩn kinh hoàng khiến dân tình ngán ngẩm.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều trường hợp gái xinh ra đường thì ăn mặc đẹp, quần là áo lượt, thế nhưng khi nhìn chỗ ở, ai cũng nản vì vừa bẩn vừa hôi. Mới đây, lại xuất hiện thêm trường hợp nữ sinh viên biến phòng trọ thành bãi rác khổng lồ khiến người nhìn ngán ngẩm.

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Nữ sinh bày băng vệ sinh đã qua sử dụng khiến dân mạng choáng váng - Ảnh: FB

Bồn rửa mặt cáu bẩn, đen sì vứt đầy những chai lọ mỹ phẩm, vỏ chai nước, sữa đã qua sử dụng. Có lẽ bạn đang thắc mắc phần làm mờ kia là cái gì, xin thưa đó chính là băng vệ sinh đã qua sử dụng, được cô gái dồn vào một góc đầy "long trọng" khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ói mửa ngay lập tức.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng chia sẻ nhiều hình ảnh kể tội các cô, cậu sinh viên ở bẩn kinh hoàng khác khiến người xem không khỏi nổi da gà.

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Ai có thể ngủ trên những chiếc giường ngổn ngang thế này xứng đáng được liệt vào hàng 'cao thủ võ lâm' - Ảnh: FB
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Bạn bè tốt là 'có phúc cùng hưởng, có rác thì đừng dọn' - Ảnh: FB
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Chiếc tủ quần áo 'lòi ruột' của một nữ sinh nào đó - Ảnh: FB

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Đây có lẽ là điểm thu mua ve chai nào đó chứ không phải phòng trọ của sinh viên - Ảnh: FB
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Bức ảnh có khả năng bốc mùi cực mạnh - Ảnh: FB

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Sống trong ký túc xá đông người nên nhiều sinh viên có tư tưởng 'kệ người ta dọn dẹp' - Ảnh: FB
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Một nữ sinh đang thực hiện thử trách 'tìm đồ trong bãi rác' - Ảnh: FB

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Chủ nhà té xỉu khi biết căn phòng mình cho thuê bị biến thành bộ dạng này - Ảnh: FB

Loạt ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc: "Trời ơi, băng vệ sinh xài rồi mà cũng phơi ra luôn hả? Bộ không thấy kinh tởm sao?"; "Liệu có chàng trai nào bị đánh lừa bởi vẻ xinh đẹp của cô này, đến khi biết cô ấy ăn ở kiểu này thì té xỉu không nhỉ?"; "Anh nào lấy được nữ sinh này còn hơn trúng số độc đắc nữa"; "Má ơi đáng sợ quá"...

Nổi da gà cảnh gái xinh ở bẩn kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác thải, chăn nệm đen sì như chục năm chưa giặt

Nổi da gà cảnh gái xinh ở bẩn kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác thải, chăn nệm đen sì như chục năm chưa giặt

Chẳng ai ngờ nữ sinh viên lại có thể ở bẩn kinh hoàng đến thế. Khắp phòng đều ngập ngụa rác thải, chăn nệm đen sì như chục năm chưa giặt.

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