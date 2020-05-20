Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều trường hợp gái xinh ra đường thì ăn mặc đẹp, quần là áo lượt, thế nhưng khi nhìn chỗ ở, ai cũng nản vì vừa bẩn vừa hôi. Mới đây, lại xuất hiện thêm trường hợp nữ sinh viên biến phòng trọ thành bãi rác khổng lồ khiến người nhìn ngán ngẩm.

Nữ sinh bày băng vệ sinh đã qua sử dụng khiến dân mạng choáng váng - Ảnh: FB

Bồn rửa mặt cáu bẩn, đen sì vứt đầy những chai lọ mỹ phẩm, vỏ chai nước, sữa đã qua sử dụng. Có lẽ bạn đang thắc mắc phần làm mờ kia là cái gì, xin thưa đó chính là băng vệ sinh đã qua sử dụng, được cô gái dồn vào một góc đầy "long trọng" khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ói mửa ngay lập tức.