Các cô gái ra đường thì trang điểm xinh đẹp, quần là áo lượt, nhưng khi về nhà lại ở bẩn kinh hoàng khiến dân tình ngán ngẩm.
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Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều trường hợp gái xinh ra đường thì ăn mặc đẹp, quần là áo lượt, thế nhưng khi nhìn chỗ ở, ai cũng nản vì vừa bẩn vừa hôi. Mới đây, lại xuất hiện thêm trường hợp nữ sinh viên biến phòng trọ thành bãi rác khổng lồ khiến người nhìn ngán ngẩm.
Bồn rửa mặt cáu bẩn, đen sì vứt đầy những chai lọ mỹ phẩm, vỏ chai nước, sữa đã qua sử dụng. Có lẽ bạn đang thắc mắc phần làm mờ kia là cái gì, xin thưa đó chính là băng vệ sinh đã qua sử dụng, được cô gái dồn vào một góc đầy "long trọng" khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ói mửa ngay lập tức.
Bên cạnh đó, dân mạng cũng chia sẻ nhiều hình ảnh kể tội các cô, cậu sinh viên ở bẩn kinh hoàng khác khiến người xem không khỏi nổi da gà.
Loạt ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc: "Trời ơi, băng vệ sinh xài rồi mà cũng phơi ra luôn hả? Bộ không thấy kinh tởm sao?"; "Liệu có chàng trai nào bị đánh lừa bởi vẻ xinh đẹp của cô này, đến khi biết cô ấy ăn ở kiểu này thì té xỉu không nhỉ?"; "Anh nào lấy được nữ sinh này còn hơn trúng số độc đắc nữa"; "Má ơi đáng sợ quá"...