Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao trước cảnh tượng một phòng trọ bẩn kinh hoàng tại TP.HCM. Chị L. (chủ một khu trọ) đã bóc phốt một nữ sinh viên xinh đẹp nhưng ở bẩn kinh hoàng kèm theo dòng chia sẻ gay gắt.

Chuyện sinh viên ở bẩn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Bài đăng nào cũng được khuyến cáo "không nên xem trong khi ăn" để tránh người đọc không chịu được mà nôn mửa. Ai nấy đều thắc mắc tại sao có những người ra đường thì bảnh bao, xinh đẹp, khi về nhà lại ở bẩn không chịu nổi như thế.

"Tụi chị dọn rác của em từ sáng tới giờ mà chưa xong nè, em ở đâu mau mau về.

Cô gái vàng trong làng thuê phòng mọi người ạ, tiền điện 2 tháng không nhảy, một ngày đẹp trời em ấy chặn hết điện thoại, tài khoản mạng xã hội em. Thấy kì kì em cho đội ngũ nhà em lên phá cửa phòng thì trời ơi mọi người ơi coi đi… Tới giờ người em cũng còn run không tin là sự việc này lại xảy ra với em luôn đó.

Làm sao mà một người con gái sang chảnh, xinh đẹp có thể sống chung với rác được như vậy, rồi làm sao có thể tích góp được bao nhiêu đây rác. Thật không thể tưởng tượng nổi, cúi lạy".

Ai nấy đều không dám tin đây là phòng trọ của một nữ sinh viên - Ảnh: FB

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Xin các hạ nhận của tại hạ một lạy, à không ở bẩn đến mức này phải 1000 lạy mới đúng"; "Nhìn qua ảnh mà còn muốn ói, tui mà nhìn trực tiếp chắc 3 ngày không dám ăn cơm"; "Ai cưới phải cô này thì đúng là trúng số độc đắc rồi"; "Nhìn rõ xinh đẹp mà ở bẩn kinh khủng vậy trời"...