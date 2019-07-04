Sốc nặng với căn phòng của hot girl xinh đẹp: Khắp nơi toàn rác, quần áo mọc cả nấm

Xã hội 04/07/2019 17:37

Hình ảnh cô gái ở bẩn khiến căn phòng ngập đầy rác, quần áo dơ đến mức mọc cả nấm khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Từ trước đến nay, những câu chuyện về các cô gái ở bẩn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù không mới, nhưng mỗi lần câu chuyện về các hot girl ở bẩn được chia sẻ đều khiến người ta ngỡ ngàng vì “trình độ” ở bẩn của người sau còn cao hơn người trước.

Mới đây, bức ảnh một cô gái ăn mặc sexy dường như vừa thức dậy, ngồi bần thần trên nệm ở giữa một căn phòng đang "gây bão" mạng. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý chính là những thứ xung quanh cô nàng. Trong căn phòng, quần áo vứt tứ tung, khắp nhà là tổng hợp các loại rác từ vỏ chai, thức ăn thừa đến bọc ni lông… Thậm chí rác còn lẫn vào thức ăn, mỹ phẩm của "chính chủ".

con gai o ban 1
Nhìn phía sau lưng, nhiều người đoán đây là một cô gái xinh đẹp - Ảnh: Internet
con gai o ban 2
Cô gái ở bẩn đến mức kinh hoàng khiến nhiều người choáng váng - Ảnh: Internet

Điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn đó chính là quần áo của cô gái này còn mọc luôn cả nấm, có thể vì lâu quá chưa được giặt.

Theo chia sẻ của người đăng bức ảnh này lên mạng xã hội, cô gái ở bẩn này là một hot girl xinh đẹp. Khi ra ngoài quần áo của cô lúc nào cũng sang chảnh nhưng về đến nhà thì ở bẩn vô cùng.

con gai o ban 3
Quần áo bẩn đến mức mọc nấm - Ảnh: Internet

Ngay khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm trước căn phòng bẩn đến kinh hoàng này.

“Nhìn xem có khác gì cái chuồng lợn không? Không hiểu sao có thể sống được trong căn phòng bẩn đến mức kinh hoàng như vậy”, L.K bình luận.

“Có những người ở nhà thì bẩn thôi rồi nhưng ra đường thì người lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Trên đời, mình ghét nhất những người sống giả tạo như vậy”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng chỉ trích.

Dù vẫn chưa rõ thực hư nhưng bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.

Bắt dàn "hotgirl" sexy cùng nhiều nam giới phê ma túy trong quán karaoke

Bắt dàn "hotgirl" sexy cùng nhiều nam giới phê ma túy trong quán karaoke

Trong tổng cộng 34 đối tượng bị bắt quả tang sử dụng ma túy, xuất hiện rất nhiều nữ giới xinh đẹp, ăn mặc sành điệu.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản