Hình ảnh cô gái ở bẩn khiến căn phòng ngập đầy rác, quần áo dơ đến mức mọc cả nấm khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Từ trước đến nay, những câu chuyện về các cô gái ở bẩn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù không mới, nhưng mỗi lần câu chuyện về các hot girl ở bẩn được chia sẻ đều khiến người ta ngỡ ngàng vì “trình độ” ở bẩn của người sau còn cao hơn người trước.

Mới đây, bức ảnh một cô gái ăn mặc sexy dường như vừa thức dậy, ngồi bần thần trên nệm ở giữa một căn phòng đang "gây bão" mạng. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý chính là những thứ xung quanh cô nàng. Trong căn phòng, quần áo vứt tứ tung, khắp nhà là tổng hợp các loại rác từ vỏ chai, thức ăn thừa đến bọc ni lông… Thậm chí rác còn lẫn vào thức ăn, mỹ phẩm của "chính chủ".

Nhìn phía sau lưng, nhiều người đoán đây là một cô gái xinh đẹp - Ảnh: Internet

Cô gái ở bẩn đến mức kinh hoàng khiến nhiều người choáng váng - Ảnh: Internet

Điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn đó chính là quần áo của cô gái này còn mọc luôn cả nấm, có thể vì lâu quá chưa được giặt.

Theo chia sẻ của người đăng bức ảnh này lên mạng xã hội, cô gái ở bẩn này là một hot girl xinh đẹp. Khi ra ngoài quần áo của cô lúc nào cũng sang chảnh nhưng về đến nhà thì ở bẩn vô cùng.

Quần áo bẩn đến mức mọc nấm - Ảnh: Internet

Ngay khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm trước căn phòng bẩn đến kinh hoàng này.

“Nhìn xem có khác gì cái chuồng lợn không? Không hiểu sao có thể sống được trong căn phòng bẩn đến mức kinh hoàng như vậy”, L.K bình luận.

“Có những người ở nhà thì bẩn thôi rồi nhưng ra đường thì người lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Trên đời, mình ghét nhất những người sống giả tạo như vậy”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng chỉ trích.

Dù vẫn chưa rõ thực hư nhưng bức ảnh vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.

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