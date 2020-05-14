Nổi da gà cảnh gái xinh ở bẩn kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác thải, chăn nệm đen sì như chục năm chưa giặt

Xã hội 14/05/2020 16:45

Chẳng ai ngờ nữ sinh viên lại có thể ở bẩn kinh hoàng đến thế. Khắp phòng đều ngập ngụa rác thải, chăn nệm đen sì như chục năm chưa giặt.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh con gái ở bẩn kinh hoàng khiến dân tình ngán ngẩm. Điểm chung của những cô nàng này là luôn sạch sẽ, xinh đẹp khi ra ngoài nhưng căn phòng lại cực kỳ bừa bộn, rác thải tràn ngập khắp nơi.

Mới đây, một cô gái lại trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi bị bạn bóc mẽ chuyện ở bẩn.

Căn phòng trọ chỉ khoảng 15m2 vô cùng chật chội, không có cửa sổ cộng thêm đèn tối om, sơn tường xám xịt khiến không gian càng thêm bí bách.

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Quần áo, chăn gối bị vứt lung tung - Ảnh: FB

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Cô gái sống chung với rác trong căn phòng trọ chật chội - Ảnh: FB

Ấy vậy mà chủ nhân của nó không hề có ý định dọn dẹp khi để giường chiếu, gối chăn đến sách vở, quần áo... vứt lung tung dưới sàn. Ngay cả đồ ăn cũng không thèm dọn, bày bừa trên mặt sách vở.

Những hình ảnh về căn phòng sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người khiếp đảm. Ai nấy đều thắc mắc tại sao cô gái lại có thể sống trong căn phòng hôi hám, ngập rác như vậy. 

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Cảnh tượng khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh: FB

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Không ai dám tin chủ nhân căn phòng lại là một cô gái - Ảnh: FB

"Đáng sợ thật sự luôn đó trời ơi"; "Mai mốt đăng mấy hình này phải khuyến cáo 'không xem trong khi ăn' để tránh người xem bị ói mửa"; "Phòng rộng hay chật không quan trọng, chủ yếu là có sạch sẽ, thoáng mát hay không"; "Không dám nghĩ đây là phòng con gái luôn"; "Tui là con trai, ăn ở cũng không tính là quá gọn gàng mà nhìn hình này còn muốn xỉu"; "Đành rằng sinh viên chưa kiếm ra được nhiều tiền nhưng để căn phòng bừa bội, vứt đồ lung tung như thế này thì không chấp nhận được"; "Nhìn mà nổi da gà"...

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