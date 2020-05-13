Chi tiết lạ trong bài kiểm tra 15 phút của nữ sinh gây sốt mạng, dân tình thi nhau chia sẻ bí quyết hài hước

Xã hội 13/05/2020 13:13

Hình ảnh bài kiểm tra 15 phút của một nữ sinh thu hút sự chú ý của nhiều người. Không phải do bài đó được điểm cao hay cách trình bày đẹp, điểm nhấn của bức ảnh lại nằm ở đáp án các câu hỏi trắc nghiệm.

Sau một thời gian nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu tháng 5 này, hầu hết học sinh trong cả nước đã quay lại trường học. Được gặp lại thầy cô, bạn bè khiến ai cũng cảm thấy háo hức.

Tuy nhiên, đây cũng là thách thức đối với các "Thánh lười" không chịu học hành chăm chỉ trong thời gian học online. Vì khi đi học lại, thầy cô nào cũng cho học trò làm trắc nghiệm để kiểm tra lại kiến thức.

Lúc này, cô cậu học trò nào trót để kiến thức "bốc hơi" khỏi đầu đành cầu may bằng cách chọn bừa một đáp án. Biết đâu thần may mắn sẽ mỉm cười với mình thì sao. 

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bài kiểm tra 15 phút của một nữ sinh thu hút sự chú ý của nhiều người. Không phải do bài đó được điểm cao hay cách trình bày đẹp, điểm nhấn của bức ảnh lại nằm ở đáp án các câu hỏi trắc nghiệm. Nữ sinh này đã chọn toàn bộ đáp án là câu C.

bai kiem tra 1
Bài kiểm tra toàn đáp án C thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: FB

Đáng chú ý là rất nhiều học sinh khác cho biết đây cũng chính là phương pháp làm bài kiểm tra của mình. Bí quyết nằm ở câu nói: "Các cậu có câu: chọn câu 'C' cho chắc cú". Nhưng đời không như là mơ, cũng có nhiều bạn nói rằng lời tiên đoán này không phải lúc nào cũng đúng.

"Hồi đó mình cũng chọn toàn C, kết quả là sai be sai bét"; "Đồng đội của tui đây rồi"; "Đã thử và thành công nhé"; "Vậy mà mấy bạn cũng tin nữa hả"; "Thầy cô đã biết tin này rồi nha"; "Nên học bài cẩn thận thay vì chơi trò may rủi này"; "Cứ chọn dài nhất hoặc ngắn nhất, gần giống nhau thì C là chân lí. Còn toán thì chọn đáp án nào có nhiều điểm chung nhất hoặc thuận mắt nhất nếu không có điểm chung"..., dân mạng bình luận.

Những bình luận trên đây chỉ mang tính vui đùa, các bạn học sinh hãy nỗ lực học tập để sau này làm bài kiểm có thể tự tin chọn đáp án mà mình cho là đúng, không còn phụ thuộc vào may rủi nữa nhé.

Nữ sinh viên Sài Gòn ở bẩn kinh hoàng, chủ trọ vừa mở cửa đã muốn xỉu ngay lập tức

Nữ sinh viên Sài Gòn ở bẩn kinh hoàng, chủ trọ vừa mở cửa đã muốn xỉu ngay lập tức

Phát hiện đồng hồ điện 2 tháng không nhảy số, chủ trọ tò mò mở cửa phòng và lặng người trước núi rác của nữ sinh viên ở bẩn kinh hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng dịch Covid-19 hình ảnh hài hước

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 15 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản