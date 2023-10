Chi tiết lạ trong bài kiểm tra 15 phút của nữ sinh gây sốt mạng, dân tình thi nhau chia sẻ bí quyết hài hước

Hình ảnh bài kiểm tra 15 phút của một nữ sinh thu hút sự chú ý của nhiều người. Không phải do bài đó được điểm cao hay cách trình bày đẹp, điểm nhấn của bức ảnh lại nằm ở đáp án các câu hỏi trắc nghiệm.

Sau một thời gian nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu tháng 5 này, hầu hết học sinh trong cả nước đã quay lại trường học. Được gặp lại thầy cô, bạn bè khiến ai cũng cảm thấy háo hức.

Tuy nhiên, đây cũng là thách thức đối với các "Thánh lười" không chịu học hành chăm chỉ trong thời gian học online. Vì khi đi học lại, thầy cô nào cũng cho học trò làm trắc nghiệm để kiểm tra lại kiến thức.

Lúc này, cô cậu học trò nào trót để kiến thức "bốc hơi" khỏi đầu đành cầu may bằng cách chọn bừa một đáp án. Biết đâu thần may mắn sẽ mỉm cười với mình thì sao.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bài kiểm tra 15 phút của một nữ sinh thu hút sự chú ý của nhiều người. Không phải do bài đó được điểm cao hay cách trình bày đẹp, điểm nhấn của bức ảnh lại nằm ở đáp án các câu hỏi trắc nghiệm. Nữ sinh này đã chọn toàn bộ đáp án là câu C.

Bài kiểm tra toàn đáp án C thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: FB

Đáng chú ý là rất nhiều học sinh khác cho biết đây cũng chính là phương pháp làm bài kiểm tra của mình. Bí quyết nằm ở câu nói: "Các cậu có câu: chọn câu 'C' cho chắc cú". Nhưng đời không như là mơ, cũng có nhiều bạn nói rằng lời tiên đoán này không phải lúc nào cũng đúng.

"Hồi đó mình cũng chọn toàn C, kết quả là sai be sai bét"; "Đồng đội của tui đây rồi"; "Đã thử và thành công nhé"; "Vậy mà mấy bạn cũng tin nữa hả"; "Thầy cô đã biết tin này rồi nha"; "Nên học bài cẩn thận thay vì chơi trò may rủi này"; "Cứ chọn dài nhất hoặc ngắn nhất, gần giống nhau thì C là chân lí. Còn toán thì chọn đáp án nào có nhiều điểm chung nhất hoặc thuận mắt nhất nếu không có điểm chung"..., dân mạng bình luận.

Những bình luận trên đây chỉ mang tính vui đùa, các bạn học sinh hãy nỗ lực học tập để sau này làm bài kiểm có thể tự tin chọn đáp án mà mình cho là đúng, không còn phụ thuộc vào may rủi nữa nhé.

