Bức ảnh ngày ấy và bây giờ sau 24 năm của ba cha con gây sốt mạng, cậu con trai thay đổi cực ngoạn mục

Sự thay đổi chóng mặt của nam thanh niên trong bức ảnh ngày ấy và bây giờ khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Trào lưu khoe ảnh ngày ấy và bây giờ tuy xuất hiện đã lâu nhưng vẫn nhận được đông đảo sự chú ý của dân mạng. Khi đặt hai bức ảnh cũ và mới cạnh nhau, sự thay đổi ngoạn mục của các thành viên trong gia đình khiến người xem vô cùng thích thú.

Mới đây, một cô gái trẻ cũng khoe ảnh ngày ấy và bây giờ của gia đình mình. Bức ảnh cũ được chụp từ năm 1996 với sự góp mặt của bố, em trai và cô gái. Trong khi đó, bức ảnh mới chụp gần đây cũng đầy đủ 3 thành viên nhưng diện mạo của mỗi người đã thay đổi hoàn toàn.

"1996 - 2020. Thời gian là minh chứng cho câu nói 'Ai rồi cũng khác'. Chụp xong con ảnh bố mình vẹo sườn mất nửa tháng mọi người ạ!", dòng chia sẻ của cô gái trẻ.

Bức ảnh ngày ấy và bây giờ gây sốt mạng - Ảnh: FB

Cô chị chắc không được bế nên mặt hờn dỗi xuyên thời gian, còn cậu em thì có khuôn mặt giống bố như đúc - Ảnh: FB

Ba bố con đứng trước kệ tủ đặt tivi, đầu máy như cũ. Cô gái cũng biểu cảm xị mặt y như trong bức ảnh năm 1996. Người bố tuy lớn tuổi hơn nhưng nét mặt vẫn chẳng mấy thay đổi, chỉ có cậu em trai là "biến hình" hoàn toàn. Sau 24 năm, cậu bé được bố bế trên tay ngày nào đã lớn phổng phao. Giờ đây, thanh niên cao to này không thể ngồi trên tay bố được nữa. Cậu đứng gác một chân trên tay bố nhưng cũng đủ làm ông "vẹo sườn".

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận quan tâm: "Thấy cưng quá đi. Bố bạn cũng trẻ ghê á, 24 năm mà chỉ già đi chút xíu thôi"; "Cậu con trai 'bé bỏng' quá ha"; "Nam thanh niên giống y bố hồi trẻ luôn, nếu không đặt hai bức ảnh cạnh nhau thì khó mà để ý"; "Rất thích trào lưu khoe ảnh ngày ấy và bây giờ"...

Bố mải chơi điện thoại làm con sinh đôi bị 'bên trọng bên khinh', dân mạng xem ảnh mà cười xỉu Được vợ dặn trông hai con sinh đôi, ông bố trẻ mải mê chơi điện thoại làm một đứa bò tận đi đâu cũng chẳng biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-anh-ngay-ay-va-bay-gio-sau-24-nam-cua-ba-cha-con-gay-sot-mang-cau-con-trai-thay-doi-cuc-ngoan-muc-358307.html