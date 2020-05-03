Không tìm được mũ cho cháu, bà nội 'chữa cháy' cực hài khiến dân mạng cười ngất

Thế giới 03/05/2020 15:09

Hai bà cháu đi đường hấp dẫn vô số ánh mắt của những người xung quanh. Hình ảnh hài hước nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự thích thú.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều cặp vợ chồng vì quá bận rộn với công việc mà không có thời gian chăm sóc con. Vì thế nhiều người đã thuê bảo mẫu hoặc nhờ sự trợ giúp của ông bà. Cũng từ đó mà đã xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh hài hước bà nội đưa cháu trai đến trung tâm thương mại dạo chơi nhân dịp cuối tuần. Tình cảm hai bà cháu rất tốt, luôn nắm chặt tay nhau trên đường đi. Khi nhìn đến phong cách thời trang "tông xuyệt tông" của hai bà cháu thì người xem không thể nhịn cười.

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Thời trang đồ đôi của bà và cháu trai - Ảnh: Sina

Có lẽ trước khi ra khỏi nhà, người bà không tìm thấy mũ cho cháu trai nên lấy tạm khăn của mình trùm lên đầu cậu bé. 

Hai bà cháu đi đường hấp dẫn vô số ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng dù mọi người có nhìn ngó hay buồn cười thế nào thì bà nội và cháu trai vẫn ung dung, tự tin bước đi với phong cách thời trang độc đáo của mình.

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Hình ảnh hài hước thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được rất nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú: "Cười xỉu luôn á trời"; "Thời trang đồ đôi chất nhất tôi từng thấy"; "Bà nội lợi hại ghê"; "Bà nội cá tính quá ha"; "Vấn đề phong cách thời trang không ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần con. Miễn sao bé vui và thoải mái là được"...

Nhờ chồng thay bỉm cho con, vợ vào xem và phát hiện cảnh tượng vừa tức vừa buồn cười

Nhờ chồng thay bỉm cho con, vợ vào xem và phát hiện cảnh tượng vừa tức vừa buồn cười

Cô vợ nói thay bỉm cho con rất dễ, chỉ cần bỏ bỉm bẩn, rửa ráy sạch sẽ rồi thay bỉm mới là được. Thế nhưng ông bố trẻ vẫn khiếp sợ và tránh xa con hết sức có thể.

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