Nhờ chồng thay bỉm cho con, vợ vào xem và phát hiện cảnh tượng vừa tức vừa buồn cười

Thế giới 02/05/2020 16:01

Cô vợ nói thay bỉm cho con rất dễ, chỉ cần bỏ bỉm bẩn, rửa ráy sạch sẽ rồi thay bỉm mới là được. Thế nhưng ông bố trẻ vẫn khiếp sợ và tránh xa con hết sức có thể.

Ngày nay, quan điểm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" đã không còn hoàn toàn chính xác. Muốn gia đình hạnh phúc, cả hai vợ chồng phải cùng nhau gánh vác kinh tế, chia sẻ công việc nhà, chung tay giáo dục con cái. 

Tuy nhiên, nhiều phụ nữ không tin tưởng giao cho chồng chăm con vì cho rằng đàn ông không khéo léo, tỉ mỉ như phụ nữ, khó lòng chăm sóc con chu đáo. 

Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chồng thay bỉm cho con khiến dân tình vừa giận vừa buồn cười.

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Ông bố thay bỉm cho con khiến dân tình cười bò - Ảnh: Sohu

Bình thường anh chồng đi làm cả ngày còn cô vợ ở nhà chăm con. Chỉ cuối tuần ông bố trẻ mới có thời gian dành cho con. Dù là thế thì anh cũng chỉ chơi với con những lúc con đã ăn no và sạch sẽ, thơm tho. Các công việc còn lại đều do người vợ đảm nhận.

Hôm đó, người vợ bận việc nên để chồng trông con. Ai ngờ em bé lại ị đùn trong lúc chơi cùng bố. Cô đang làm việc nhà nên bảo chồng thay bỉm cho em bé. Người vợ dặn chồng chỉ cần xé bỉm bẩn ra, rửa mông cho bé sạch sẽ rồi thay bỉm mới vào là được. 

Thế nhưng công việc tưởng "dễ như ăn kẹo" này lại khiến ông bố khiếp sợ. Anh trang bị đầy đủ từ găng tay, ống thở, kính, khẩu trang, mũ bảo hiểm để bảo vệ bản thân.

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Người bố rón rén, đề phòng, cách xa con hết mức có thể - Ảnh: Sohu

Người vợ đi vào thấy chồng trong bộ dạng chẳng giống ai thì kinh hãi hỏi anh đang làm gì. Anh dù đã đeo khẩu trang song vẫn đưa tay bịt mũi, nhăn nhó: "Thối quá vợ ạ".

Nhìn động tác cầm bỉm, rón rén không dám đến gần em bé của chồng, người vợ vừa buồn cười vừa tức giận.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Dễ thương ghê, sau này cô vợ nên tạo điều kiện cho chồng chăm con nhiều hơn"; "Tôi đã tập chăm con từ lúc con mới sinh nên giờ thành thục lắm"; "Bố chăm con nhiều thì gia đình mới hạnh phúc, vợ cũng có thời gian chăm sóc bản thân hơn"...

Vợ dặn chồng trông con, khi về nhà bắt gặp cảnh 'hưởng thụ gió biển' không thể nhịn cười

Vợ dặn chồng trông con, khi về nhà bắt gặp cảnh 'hưởng thụ gió biển' không thể nhịn cười

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