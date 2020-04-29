Hỏi con trai 'tiết kiệm tiền làm gì', câu trả lời của bé khiến mẹ cười không nhặt được mồm

Thế giới 29/04/2020 14:07

Thấy con trai tiết kiệm tiền, người mẹ hỏi lý do và nhận được câu trả lời vừa ngây ngô vừa già đời.

Tiết kiệm tiền là một trong những kỹ năng sống quan trọng mà mẹ có thể dạy con ngay từ nhỏ để vun đắp dần kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Trẻ cần hiểu về giá trị đồng tiền để biết cách chi tiêu có kế hoạch và chuẩn bị cho riêng mình những khoản dự phòng trong tương lai.

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con về tiền bạc thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Người mẹ thấy con lúi húi nhét tiền vào hộp liền hỏi tại sao phải tiết kiệm tiền. Cậu bé hồn nhiên trả lời mẹ: "Tiết kiệm tiền để lấy vợ".

Hỏi con trai 'tiết kiệm tiền làm gì', câu trả lời của bé khiến mẹ cười không nhặt được mồm - Ảnh 1

Hỏi con trai 'tiết kiệm tiền làm gì', câu trả lời của bé khiến mẹ cười không nhặt được mồm - Ảnh 2
Bé trai nói tiết kiệm tiền để lấy vợ khiến dân tình cười ngất - Ảnh: Sina

Câu trả lời vừa ngây ngô vừa già đời của cậu bé đã khiến bà mẹ bất ngờ, còn cư dân mạng thì cười lăn cười bò.

"Không biết mục tiêu của cháu bé có thành công hay không, tuy nhiên ý thức biết tiết kiệm thế này rất tốt"; "Haha chúc bé thành công nha";"Thật là một người đàn ông có trách nhiệm"; "Ngay từ khi con 5-6 tuổi, tôi đã bắt đầu dạy con tiết kiệm tiền lì xì. Lớn hơn một chút, tôi dẫn cháu ra ngân hàng, cho cháu chứng kiến mẹ gửi tiền tiết kiệm để cháu hiểu tiền đang được giữ ở đâu, sinh lãi như thế nào, qua đó giúp cháu hiểu về giá trị đồng tiền, biết cách chi tiêu có kế hoạch"..., dân mạng bình luận.

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