Muốn sinh con gái cho 'có nếp có tẻ', đôi vợ chồng nhận được kết quả ngoài sức tưởng tượng

Thế giới 29/04/2020 11:25

Muốn sinh thêm con gái để gia đình 'có nếp có tẻ', đôi vợ chồng không ngờ mình lại sinh ra 5 con trai cùng lúc.

Nhiều phụ huynh muốn sinh con thứ hai vì cho rằng nếu chỉ có một con thì gia đình sẽ rất cô đơn. Những đứa trẻ có thể cùng lớn lên và bảo bọc lẫn nhau khi trưởng thành. 

Cô Xiaole (sống tại Trung Quốc) cũng có mong ước tương tự. Khi con trai đầu lòng được 5 tuổi, đôi vợ chồng quyết định sinh thêm con thứ hai. Cả hai luôn mong sẽ sinh một bé gái để gia đình "có nếp có tẻ".

Tuy nhiên vào ngày khám thai, bác sĩ đã báo một tin động trời khiến hai vợ chồng Xiaole ngã ngửa. Em bé thứ hai chẳng những không phải là con gái mà còn là sinh năm.

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Muốn sinh con gái cho có nếp có tẻ, đôi vợ chồng không ngờ lại sinh ra 5 con trai một lúc - Ảnh: Sina
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Bé trai phụ giúp mẹ chăm các em - Ảnh: Sina
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Hình ảnh đáng yêu gây sốt mạng - Ảnh: Sina

Không lâu sau, Xiaole lâm bồn và sinh ra 5 bé trai bằng phương pháp sinh mổ. Đôi vợ chồng gần như không còn thời gian rảnh vì phải chăm sóc một lúc 6 đứa trẻ.

May mắn là con trai lớn của Xiaole rất thích 5 em trai, thường phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em. Sự hiểu chuyện và hiếu thảo của con trai khiến đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc.

"Dễ thương quá"; "Chăm một đứa trẻ đã vất vả rồi, đằng này tận 6 đứa luôn"; "Bé trai hiểu chuyện và đáng yêu quá"; "Tuy bé trai có thể chăm em nhưng cha mẹ vẫn phải giám sát kỹ"..., dân mạng bình luận.

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