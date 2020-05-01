Em gái chân ngắn muốn leo lên giường, anh trai khom lưng tương trợ khiến dân tình ôm tim vì quá đáng yêu

Hành động ga lăng của anh trai nhà người ta khiến dân tình thích thú, đồng thời dự đoán hàng ngày cậu anh bị em gái bắt nạt không ít.

Những gia đình đông con thường xuyên xảy ra tình trạng anh chị em "chí chóe" với nhau vì tranh giành đồ chơi hay bánh kẹo. Nhất là với những đứa trẻ có độ tuổi sát nhau thì cha mẹ suốt ngày phải đứng ra phân xử, hòa giải những cuộc cãi vã. Tuy nhiên giận thì giận mà thương thì thương, bọn trẻ sẽ luôn đứng lên bảo vệ nhau khi một trong số anh chị em của mình bị ai đó bắt nạt.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh hai anh em đang chơi chung khiến người xem phải bật cười thích thú. Nhân vật trong clip là một bé trai 3 tuổi và em gái 2 tuổi của mình. Hai đứa trẻ ở trong phòng đang chơi đồ chơi.

Anh trai khom lưng làm cầu thang cho em gái leo lên giường - Ảnh: Weibo

Bé gái muốn trèo lên giường để nghịch những quả bóng nhưng khổ nỗi giường quá cao. Với đôi chân ngắn ngủn của mình, cô bé không tài nào tự trèo lên được. Thế là anh trai nhà người ta lập tức khom người xuống làm thành bậc thang, còn cô em gái nghịch ngợm thì giẫm lên đầu anh trai không thương tiếc, thoăn thoắt bò lên giường. Em gái leo giường xong, người anh liền đứng dậy rồi cũng lên giường chơi với em.

Hành động siêu ga lăng của anh trai nhà người ta khiến dân tình thích thú - Ảnh: Weibo

Màn hợp tác rất ăn ý của hai anh em - Ảnh: Weibo

Màn hợp tác tài tình của hai anh em khiến dân tình cười lăn cười bò. Qua đó cũng cho thấy bé trai rất yêu thương và chiều chuộng em mình.

"Dám chắc là cậu bé này hàng ngày hay bị em bắt nạt lắm đây"; "Haha làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa"; "Hai anh em dễ thương quá"; "Anh trai quốc dân trong mơ của mọi bé gái đây rồi"..., dân mạng bình luận.

Bố giả vờ ngất xỉu để thử lòng, ai ngờ phản ứng của con trai khiến anh 'khóc một dòng sông' "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng", dân mạng bình luận sau màn giả vờ ngất xỉu để thử lòng con trai của ông bố trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-gai-chan-ngan-muon-leo-len-giuong-anh-trai-khom-lung-tuong-tro-khien-dan-tinh-om-tim-vi-qua-dang-yeu-357840.html