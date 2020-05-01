Vợ dặn chồng trông con, khi về nhà bắt gặp cảnh 'hưởng thụ gió biển' không thể nhịn cười

Thế giới 01/05/2020 13:03

Người vợ có việc ra ngoài nên dặn chồng trông con. Không ngờ khi về nhà, cô bắt gặp cảnh hai cha con đang 'hưởng thụ gió biển' cực hài hước.

Ngày nay, quan niệm 'việc nhà là của phụ nữ, đàn ông chỉ cần kiếm tiền ngoài xã hội" đã trở nên lỗi thời. Để xây đắp gia đình hạnh phúc, phụ nữ cần chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng, đàn ông cũng phải dành thời gian chăm sóc con cái và phụ giúp vợ công việc nhà.

Mới đây, Sina đăng tải câu chuyện về cặp vợ chồng trẻ và con gái 3 tuổi. Từ khi sinh con, người vợ thường phàn nàn không có thời gian riêng cho bản thân. Tuy người chồng cũng phụ giúp vợ nhưng hầu hết việc nội trợ vẫn do cô vợ phụ trách.

Hôm đó, người vợ đi chơi với bạn nên dặn chồng trông con. Cô cũng hy vọng chồng có thể học thêm nhiều kỹ năng chăm trẻ để bản thân mình được nhàn nhã đi một chút.

Nửa ngày sau, người vợ trở về nhà và bắt gặp cảnh tượng không thể nhịn cười. Bé gái đang nằm trên ghế xếp, đeo kính mát, vắt chân hưởng thụ như đang ở bãi biển. Còn ông bố thì cầm dù che nắng cho con, tay phe phẩy quạt tạo gió hết sức tận tình. 

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Cảnh 'hưởng thụ gió biển' tại gia khiến dân tình thích thú - Ảnh: Sina

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Người chồng hoàn thành nhiệm vụ trông con xuất sắc khiến vợ rất hài lòng - Ảnh: Sina

Hóa ra trong lúc mẹ đi vắng, bé gái nghịch ngợm than nóng và bắt bố phải đưa ra biển chơi. Sau một hồi suy nghĩ, ông bố đã sắp xếp cảnh "hưởng thụ gió biển" tại gia để đáp ứng yêu cầu trái khoáy của con gái.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Dễ thương xỉu luôn á"; "Hai cha con nhìn cưng quá trời"; "Các mẹ cứ yên tâm cho chồng chăm con, tạo cơ hội cho mấy anh chia sẻ với vợ"...

Bố và con gái xem hoạt hình cực tình cảm, nhìn phía dưới có 'thánh ké bất đắc dĩ' mà không nhịn được cười

Bố và con gái xem hoạt hình cực tình cảm, nhìn phía dưới có 'thánh ké bất đắc dĩ' mà không nhịn được cười

Ông bố và con gái cùng nằm xem hoạt hình, chăm chú đến nỗi quên mất đằng sau còn có một 'thánh ké' đang ngủ say. Hành động bất ngờ sau đó của ông bố trẻ khiến dân mạng cười ngất.

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