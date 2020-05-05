Bố mải chơi điện thoại làm con sinh đôi bị 'bên trọng bên khinh', dân mạng xem ảnh mà cười xỉu

Được vợ dặn trông hai con sinh đôi, ông bố trẻ mải mê chơi điện thoại làm một đứa bò tận đi đâu cũng chẳng biết.

Không phải tự nhiên chị em phụ nữ truyền tai nhau "đừng bao giờ để chồng trông con". Các ông bố nếu không phải vụng về, làm đổ bể thứ này thứ kia thì cũng mải mê chơi điện thoại đến quên mất con đang ở đâu.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip bố trông hai con sinh đôi khiến dân tình cười xỉu. Người vợ có việc phải ra ngoài nên dặn chồng ở nhà ru con ngủ. Anh tự nhủ việc này chẳng khó khăn chút nào, chỉ cần đặt 2 con lên giường, hát "ầu ơ" mấy câu là chúng có thể ngủ say ngay.

Ông bố trông hai con sinh đôi, nhưng mải chơi game nên một đứa biến đi đâu cũng không biết - Ảnh: Sina

Thế nhưng khi về nhà, cô vợ chứng kiến cảnh tượng vừa tức vừa buồn cười. Một bé thì đã ngủ ngon lành, chồng đang mải mê chơi điện thoại nên không để ý bé còn lại đã bò xuống tận cuối giường, nằm lăn lóc nhìn ngó xung quanh. Khi đứa bé "A!" lên một tiếng, ông bố trẻ mới giật mình nhận ra sự tồn tại của con. Những tưởng anh sẽ bế con về vị trí cũ, không ngờ anh vẫn đang cố chơi nốt ván game, lấy chân vỗ vỗ vào người em bé để dỗ dành.

Hóa ra em bé đã bò xuống cuối giường và được bố dỗ bằng chân thế này đây - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Cứ nghĩ đến giao cho chồng trông con là lại thấy lo lắng"; "Cười xỉu luôn á"; "Haha thương em bé, con ghẻ và con ruột là đây chứ đâu"; "Sao bố nỡ làm thế với con"...

Bố và con gái xem hoạt hình cực tình cảm, nhìn phía dưới có 'thánh ké bất đắc dĩ' mà không nhịn được cười Ông bố và con gái cùng nằm xem hoạt hình, chăm chú đến nỗi quên mất đằng sau còn có một 'thánh ké' đang ngủ say. Hành động bất ngờ sau đó của ông bố trẻ khiến dân mạng cười ngất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-mai-choi-dien-thoai-lam-con-sinh-doi-bi-ben-trong-ben-khinh-dan-mang-xem-anh-ma-cuoi-xiu-358073.html