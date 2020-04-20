'Khuôn mặt đáng thương' của bé trai khi được dì tặng bánh sinh nhật khiến dân mạng cười méo mồm

Xã hội 20/04/2020 16:58

Vẻ mặt chán không muốn nói của bé trai khi được dì tặng bánh sinh nhật tự làm khiến dân mạng cười mệt nghỉ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của chị L.H. khi làm bánh sinh nhật tặng cháu thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Đáng chú ý nhất chính là biểu cảm "chán nản" của bé trai khi nhận quà của dì khiến ai nấy không thể nhịn cười.

"Sắp tới sinh nhật cháu em, hôm qua cháu em nó bảo mai dì làm bánh gato cho cu nhé. Ok! Cả buổi chiều dì làm cho cháu mà cháu nó chán không thèm nhìn. Em định làm con gà mà nó ra còn gì em cũng không biết nữa cả nhà ạ", chị L.H. chia sẻ.

Hình ảnh cho thấy chiếc bánh được phết kem nham nhở, nhiều lát táo thì được xếp thành hình con... gì không biết. Cháu của chị H. buồn bã ôm chiếc bánh sinh nhật khác xa so với tưởng tượng khiến cả nhà cười ngất.

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Dì làm bánh sinh nhật tặng cháu trai - Ảnh: FB
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Còn đây là biểu cảm 'đáng thương' của đứa trẻ - Ảnh: FB
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Biểu cảm rất hợp với bài hát 'Khuôn mặt đáng thương' của Sơn Tùng - Ảnh: FB

Bài đăng của chị H. nhận được "cơn bão" lượt thích, bình luận và chia sẻ. Ai nấy đều cười té ghế khi nhìn biểu cảm của cậu bé khi cầm chiếc bánh "tâm huyết" của dì.

"Thằng bé đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"; "Trông thằng nhóc nghệt mặt ra kìa"; "Hai dì cháu dễ thương quá"; "Thôi bé trai cố ăn nhé, dù sao cũng là tấm lòng của dì mà"; "Tự nhiên trong đầu vang lên bài hát 'Khuôn mặt đáng thương' của Sơn Tùng"; "Lai một tai nạn bếp núc mùa nghỉ dịch"..., dân mạng bình luận.

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