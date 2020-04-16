Cười không nhặt được mồm với loạt ảnh tai nạn bếp núc của hội gái vụng mùa nghỉ dịch

Xã hội 16/04/2020 19:52

Khi hội gái vụng trổ tài nấu nướng, kết quả nhận được không phải cháy đen thì cũng là biến hình đến không thể nhận ra. Loạt ảnh tai nạn bếp núc dưới đây khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Bộ y tế đã khuyến cáo người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và không được tụ tập đông người. Chính quyền cũng ra thông báo tạm đóng cửa phần lớn các cửa hàng, quán ăn nhằm nghiêm túc thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều chị em cũng nhân dịp cách ly này để trổ tài nấu nướng, học thêm nhiều món ăn ngon bồi bổ cho gia đình mình. Tuy nhiên không phải màn thể hiện nào cũng thành công mỹ mãn. Nhiều người đàn ông đã phải năn nỉ vợ đừng học thêm món mới nữa. Không được đi làm đã buồn lắm rồi, ở nhà còn bị tra tấn vị giác nữa thì đúng là không còn gì khổ bằng. 

Mới đây, nhiều hội nhóm chia sẻ loạt ảnh tai nạn bếp núc của hội gái vụng khiến dân tình không nhịn được cười. 

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Chắc chắn đây là thịt heo đông đá rồi, nhìn có điểm nào giống thạch đâu chứ - Ảnh: FB
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Cô gái này mới thử lần đầu đã bỏ cuộc rồi - Ảnh: FB
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Trứng ngâm nước tương phiên bản người ngoài hành tinh - Ảnh: FB
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Kinh dị hóa tấu hài trong một nốt nhạc - Ảnh: FB
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Đây là món gà mặc áo 3 lỗ - Ảnh: FB
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Món ăn này có rất nhiều tên: Phù thủy lợn, heo phẫn nộ, Trư Bát Giới đại chiến yêu quái... - Ảnh: FB
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Cơm chan canh chuyển thành cơm chan nước mắt - Ảnh: FB
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Lỗi tại cái tô hay tại người nấu? - Ảnh: FB
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Thế nào gọi là 'chân dài đến nách' - Ảnh: FB
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Món ăn đậm chất... cám heo - Ảnh: FB
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Giun xào đỉa luộc là có thật - Ảnh: FB
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Kể từ đó không còn muốn tổ chức sinh nhật nữa - Ảnh: FB
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Trông y như mụ phù thủy đang điều chế độc dược để hại nàng Bạch Tuyết - Ảnh: FB
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Không biết chia tay chưa nhỉ? - Ảnh: FB
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Bánh ngựa hóa chó - Ảnh: FB

Loạt ảnh hài hước gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Hội những người có thù với bếp múc"; "Hội ghét bếp đây à"; "Cười sặc luôn má ơi"; "Mong mấy chị đừng vào bếp nữa nha"; "Đồ ăn nhìn ngon lắm, mong lần sau đừng nấu nữa"...

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Từ khóa:   hình ảnh hài hước cách ly toàn xã hội dịch Covid-19

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