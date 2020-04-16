Khi hội gái vụng trổ tài nấu nướng, kết quả nhận được không phải cháy đen thì cũng là biến hình đến không thể nhận ra. Loạt ảnh tai nạn bếp núc dưới đây khiến dân mạng không thể nhịn cười.
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Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Bộ y tế đã khuyến cáo người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và không được tụ tập đông người. Chính quyền cũng ra thông báo tạm đóng cửa phần lớn các cửa hàng, quán ăn nhằm nghiêm túc thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiều chị em cũng nhân dịp cách ly này để trổ tài nấu nướng, học thêm nhiều món ăn ngon bồi bổ cho gia đình mình. Tuy nhiên không phải màn thể hiện nào cũng thành công mỹ mãn. Nhiều người đàn ông đã phải năn nỉ vợ đừng học thêm món mới nữa. Không được đi làm đã buồn lắm rồi, ở nhà còn bị tra tấn vị giác nữa thì đúng là không còn gì khổ bằng.
Mới đây, nhiều hội nhóm chia sẻ loạt ảnh tai nạn bếp núc của hội gái vụng khiến dân tình không nhịn được cười.
Loạt ảnh hài hước gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Hội những người có thù với bếp múc"; "Hội ghét bếp đây à"; "Cười sặc luôn má ơi"; "Mong mấy chị đừng vào bếp nữa nha"; "Đồ ăn nhìn ngon lắm, mong lần sau đừng nấu nữa"...