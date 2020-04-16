Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Bộ y tế đã khuyến cáo người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và không được tụ tập đông người. Chính quyền cũng ra thông báo tạm đóng cửa phần lớn các cửa hàng, quán ăn nhằm nghiêm túc thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều chị em cũng nhân dịp cách ly này để trổ tài nấu nướng, học thêm nhiều món ăn ngon bồi bổ cho gia đình mình. Tuy nhiên không phải màn thể hiện nào cũng thành công mỹ mãn. Nhiều người đàn ông đã phải năn nỉ vợ đừng học thêm món mới nữa. Không được đi làm đã buồn lắm rồi, ở nhà còn bị tra tấn vị giác nữa thì đúng là không còn gì khổ bằng.