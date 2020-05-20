Loạt ảnh hài hước 'Nếu trẻ em là món quà của Thượng Đế, ắt hẳn nhiều bà mẹ rất muốn trả lại quà'

Vốn tính hiếu động và ưa khám phá, lũ trẻ luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm bá đạo mà khi phải đón nhận hậu quả, các ông bố bà mẹ chỉ muốn "bùng cháy". Nhiều ông bố bà mẹ còn đùa rằng nếu con cái là món quà của Thượng Đế thì không ít lần họ muốn được trả lại quà.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh về những trò quậy phá có một không hai của các cô cậu nhóc hiếu động. Ai nấy đều gật gù tán thành rằng làm mẹ chính là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và bao dung nhất trên đời.