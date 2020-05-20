Loạt ảnh hài hước 'Nếu trẻ em là món quà của Thượng Đế, ắt hẳn nhiều bà mẹ rất muốn trả lại quà'

Trẻ em có vô vàn trò nghịch ngợm bá đạo khiến các bà mẹ chỉ muốn phát điên, thậm chí ước mơ được 'trả lại quà' cho Thượng Đế ngay lập tức.
- Mẹ gửi con cho bà ngoại chăm, 1 năm sau về thăm thì choáng váng không thể tin nổi
- Con trai muốn chà lưng giúp nhưng bố hét toáng lên rồi đuổi té tát, biết lý do ai nấy đều cười không nhặt được mồm
Vốn tính hiếu động và ưa khám phá, lũ trẻ luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm bá đạo mà khi phải đón nhận hậu quả, các ông bố bà mẹ chỉ muốn "bùng cháy". Nhiều ông bố bà mẹ còn đùa rằng nếu con cái là món quà của Thượng Đế thì không ít lần họ muốn được trả lại quà.
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh về những trò quậy phá có một không hai của các cô cậu nhóc hiếu động. Ai nấy đều gật gù tán thành rằng làm mẹ chính là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và bao dung nhất trên đời.
Loạt ảnh gây sốt mạng và nhận về hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Chưa có con mà nhìn đã muốn bốc hỏa rồi"; "Mẹ là người vĩ đại nhất thế giới"; "Làm mẹ là phải có thần kinh thép"; "Tôi cũng có con trai 3 tuổi và hoàn toàn đồng cảm khi nhìn những bức ảnh này"...
Nhiều cha mẹ luôn muốn con cái mình phải thật ngoan ngoãn và hoàn hảo như những gì họ mong muốn. Nhưng thực tế, những đứa trẻ nghịch ngợm lại thường rất sáng tạo, nhạy bén và dễ dàng thành công trong tương lai.