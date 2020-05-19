Mẹ gửi con cho bà ngoại chăm, 1 năm sau về thăm thì choáng váng không thể tin nổi

Thế giới 19/05/2020 15:02

Sau gần 1 năm ở với bà ngoại, bé trai lên cân chóng mặt và có nguy cơ bị béo phì.

Ngày nay, số lượng trẻ em bị béo phì đang ngày càng tăng cao. Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình của bé mà nó còn gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng như tim mạch, nội tiết - chuyển hóa, hô hấp, cơ xương và ảnh hướng cả đến tâm lý của trẻ.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã lên mạng xã hội ca thán "Đừng bao giờ để ông bà chăm cháu hộ!". Sau khi xem xong những hình ảnh mà cô đăng tải, ai nấy đều hiểu tại sao bà mẹ này lại nói như thế. 

Đôi vợ chồng có một cậu con trai 4 tuổi. Vì công việc bận rộn nên hai người thường xuyên phải xa nhà, con trai cô được gửi cho bà ngoại. Trong thời gian xa nhau, ông bà không có điện thoại thông minh để gọi video nên đôi vợ chồng không được nhìn thấy con. Tuy nhiên lần nào gọi điện về ông bà cũng khẳng định cậu bé rất ngoan, trắng trẻo, mập mạp nên họ cũng yên tâm phần nào.

Đến cuối năm, bà mẹ được nghỉ lễ nên lập tức về quê thăm con. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy con trai, cô choáng váng không thể tin nổi. Thậm chí bà mẹ còn nghĩ đây là đứa trẻ hàng xóm sang chơi mà thôi. 

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Cậu bé lên cân chóng mặt sau gần 1 năm ở với bà ngoại - Ảnh: Sina
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Em bé ăn rất khỏe khiến bà mẹ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng - Ảnh: Sina
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Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe - Ảnh: Sina

Sau 1 năm được bà ngoại chăm bẵm, bé trai đã nặng đến 25kg. Trong bữa ăn, thằng bé ăn liền một lúc 3 bát cơm nhưng vẫn bảo... chưa no lắm. Sau đó người mẹ đưa con đi khám sức khỏe, bác sĩ nói thằng bé chỉ bị thừa cân chứ chưa gặp những vấn đề nghiêm trọng khác.

Bà ngoại cho biết hàng ngày đều cho cậu bé vừa ăn vừa chơi đồ chơi. Được bà đút cơm nên cậu bé ăn được rất nhiều. Ông bà thấy vậy thì vui mừng, càng tìm cách cho cháu ăn nhiều hơn nữa. 

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Người già chỉ sợ cháu lạnh và đói. Bố mẹ tôi cũng vậy, nghĩ càng mập mạp càng khỏe mạnh nên hay ép cháu ăn nhiều"; "Béo phì nguy hiểm chẳng kém suy dinh dưỡng đâu"; "Nên cho cậu bé vận động để giảm cân, chứ tình trạng này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe"; "Tất nhiên ông bà đều yêu thương cháu nhưng đôi khi vài quan niệm thiếu khoa học của người già lại dẫn đến những hệ quả dở khóc dở cười"...

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