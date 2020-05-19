Sau khi mẹ già qua đời, cả gia đình đều biết ơn người giúp việc vì đã phụ giúp lo tang lễ. Tuy nhiên khi xem lại camera theo dõi trong phòng, ai nấy đều bàng hoàng trước hành động của kẻ sát nhân đội lốt người tử tế.

Shanghaiist đưa tin, bà Chen (83 tuổi, sống tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) nằm liệt giường nhiều năm nay vì tuổi cao sức yếu cộng thêm mang nhiều bệnh trong người. Các con của bà Chen do bận công việc, không thể ở nhà chăm sóc mẹ già nên đã thuê người giúp việc họ Yu đến chăm sóc bà Chen. Hàng ngày, người giúp việc giúp cụ bà ăn uống và vệ sinh cá nhân.

Người giúp việc họ Yu bắt đầu làm việc tại nhà bà Chen vào ngày 25/4. Khoảng 1 tuần sau, Yu thông báo với các con của bà Chen rằng bà đã chết trên giường.

Ban đầu, gia đình không hề nghi ngờ gì về cái chết của cụ bà, thậm chí còn biết ơn Yu vì đã tận tình phụ giúp lo đám tang.

Tuy nhiên, một thành viên trong gia đình linh tính có điều bất ổn nên đã xem lại toàn bộ những đoạn video trích xuất từ camera trong phòng ngủ của bà Chen. Cả gia đình hoàn toàn chết lặng xem đoạn video ghi lại cảnh Yu dùng gối ấn vào mặt bà Chen. Cụ bà 83 tuổi giãy giụa một lúc thì tử vong.

Do trước đó bà Chen phàn nàn bị người giúp việc đối xử tàn nhẫn nên gia đình lắp camera theo dõi. Yu mới đến nên không hề biết trong phòng có camera.

Người thân cho biết, Yu là người cùng quê mới làm việc mới được 8 ngày. Hai bên quan hệ rất tốt, chưa từng xảy ra mâu thuẫn.

Người giúp việc sát hại cụ bà 83 tuổi rồi thản nhiên cùng gia đình lo tang lễ - Ảnh: Shanghaiist

Nhận tin báo, cảnh sát lập tức bắt giữ kẻ sát nhân đội lốt người giúp việc. Vụ việc gây bão mạng xã hội Trung Quốc và nhận được hàng ngàn bình luận bàng hoàng, phẫn nộ.

"Có quy định là trong thời gian bảo mẫu chăm sóc người già mà họ qua đời, dù chưa tròn 1 tháng bảo mẫu cũng sẽ được trả đủ tiền lương. Lúc biết có quy định này tôi cũng rất sốc"; "Ôi trời ơi, nhìn cái cách bà này điềm tĩnh giết người không giống như lần đầu phạm án. Hy vọng cảnh sát có thể truy xét lý lịch quá khứ của người này, liệu còn có người già nào qua đời trong thời gian bà này làm bảo mẫu chưa?"; "Qua vụ này càng thấy được tầm quan trọng của việc lắp camera trong nhà"; "Con người này lòng dạ phải ác độc đến nhường nào chứ, gây án xong vẫn còn ở đó phe phẩy cái quạt";...

Thuê người giúp việc để trông con, mẹ đi làm về phát hiện cảnh tượng nhìn muốn 'lên máu' Lúc đầu, người mẹ cảm thấy may mắn vì thuê người giúp việc trẻ khỏe, nhanh nhẹn. Cho đến một ngày cô đi làm về và phát hiện cảnh tượng bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-gia-83-tuoi-bat-ngo-qua-doi-gia-dinh-xem-lai-camera-thi-soc-nang-truoc-hanh-dong-cua-nguoi-giup-viec-359069.html