Hai con sinh đôi khóc lạc giọng vào ban đêm, mẹ lắp camera theo dõi và phát hiện bí mật của người trông trẻ

Thế giới 08/05/2020 12:55

Thấy hai con sinh đôi hay khóc vào đêm khuya, người mẹ lắp camera theo dõi và phát hiện sự thật về người bảo mẫu mà cô luôn cho rằng rất trách nhiệm bấy lâu nay.

Đẻ sinh đôi thì ai cũng thích, bởi chỉ cần mang thai và chịu đau có một lần mà "lãi" được tận hai đứa. Tuy nhiên, trông hai đứa trẻ cùng lúc là vô cùng khó khăn. Hầu hết các cặp vợ chồng đều phải nhờ sự trợ giúp của ông bà hoặc thuê người giúp việc thì mới có thể chăm con chu đáo.

Cô Xiao Wang (sống tại Trung Quốc) cũng có một cặp sinh đôi được 6 tháng tuổi. Sau khi hết kỳ nghỉ thai sản và chuẩn bị đi làm lại, cô quyết định thuê bảo mẫu để chăm sóc hai con sinh đôi.

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Mẹ thuê bảo mẫu để trông hai con sinh đôi - Ảnh: Sina

Người này vẫn còn trẻ, khỏe mạnh và có kinh nghiệm trông trẻ nên Xiao Wang rất hài lòng. Cô để bảo mẫu ngủ cùng hai con sinh đôi cho quen dần. Vài ngày sau, người mẹ thấy hai con cứ khóc ngằn ngặt vào đêm khuya. Tuy nhiên, bảo mẫu nói điều này là bình thường, hai đứa trẻ chưa quen ngủ cùng cô nên mới khóc, qua vài bữa nữa sẽ không sao.

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Không ngờ bảo mẫu này chỉ siêng năng khi có mặt người mẹ, sau lưng thì bỏ mặc hai đứa bé - Ảnh: Sina

Suy nghĩ một hồi, Xiao Wang bí mật lắp camera trong phòng ngủ của hai con. Hôm sau khi xem lại, người mẹ giận run người khi biết cô bảo mẫu hóa ra là người vô trách nhiệm. Thấy hai đứa bé khóc đến lạc cả giọng nhưng cô này cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ dán mắt vào điện thoại. Khi nghe tiếng bước chân của Xiao Wang, cô bảo mẫu mới giả vờ dỗ dành, cưng nựng hai đứa nhỏ. Người mẹ lập tức sa thải người giúp việc, đồng thời chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. 

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