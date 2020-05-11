Thấy hành động của người trông trẻ sau khi con gái ngủ say, bà mẹ quyết định tăng lương ngay lập tức

Thế giới 11/05/2020 15:21

Xem camera theo dõi, bà mẹ phát hiện hành động của người trông trẻ khiến cô cảm động, quyết định tăng lương ngay lập tức.

Vì công việc bận rộn, các gia đình trẻ thường có xu hướng thuê bảo mẫu để giúp trông coi, chăm sóc con cái chu toàn hơn. Tuy nhiên, sự có mặt của một người xa lạ trong nhà cũng khiến bố mẹ phải đắn do, cân nhắc rất nhiều. Chính vì vậy, hầu hết các gia đình chọn cách lắp camera theo dõi để tiện giám sát hành động của người trông trẻ.

Cô Liu (sống tại Trung Quốc) cũng quyết định thuê người trông con để hai vợ chồng chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Do gần đây xảy ra không ít vụ bảo mẫu ngược đãi trẻ em nên vợ chồng cô Liu rất lo lắng. Sau khi cân nhắc, đôi vợ chồng quyết định lắp camera theo dõi trong nhà để có thể kịp thời theo dõi tình hình của em bé.

Hôm đó, cô Liu sau khi hoàn thành công việc đã mở camera lên để xem con gái ở nhà đang làm gì. Theo dõi một lúc, cô thấy bảo mẫu cho em bé ăn rồi dỗ em bé ngủ rất cẩn thận. Người này còn đặt một chiếc gối mềm lên hông để em bé có cảm giác an toàn và ngủ ngon hơn. Hành động tiếp theo của người trông trẻ mới khiến bà mẹ bất ngờ.

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Ai cũng khen cô bảo mẫu rất yêu trẻ con và làm việc có tâm - Ảnh: Sina

Cô bảo mẫu đang ngồi gần đó làm hoành thánh, vừa làm vừa để mắt trông nom em bé. Lúc này, cô Liu mới nhớ lại rằng tối hôm trước đã vô tình kể với người trông trẻ là con gái mình rất thích ăn hoành thánh. Tuy nhiên do nấu ăn không giỏi nên thỉnh thoảng cô mới đưa con ra tiệm ăn. Không ngờ cô bảo mẫu đã ghi nhớ điều này, bỏ công làm hoành thánh cho bé gái ăn. Người mẹ quyết định khi về nhà sẽ tăng lương cho người trông trẻ ngay lập tức.

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cho rằng cô Liu vô cùng may mắn mới kiếm được bảo mẫu có tâm như vậy. 

"Bảo mẫu cũ của nhà tôi thấy em bé khóc còn giả vờ không nghe thấy, chỉ lúc vợ chồng tôi có mặt thì mới làm bộ sốt sắng thôi"; "Kiếm được người trông trẻ thế này khó lắm đó"; "Tìm bảo mẫu tốt khó ngang với lên trời đó"; "Nhà mình từng thay cả chục bảo mẫu, không lười biếng thì cũng nóng tính đánh trẻ con, chán không tả nổi"...

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