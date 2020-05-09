Anh trai bế em cực tình cảm, vừa quay mặt lại đã khiến dân tình náo loạn vì nhan sắc đỉnh cao

Thế giới 09/05/2020 14:10

Hành động chăm sóc em gái bé bỏng của anh trai nhà người ta nhận được rất nhiều sự chú ý của người đi đường.

Khi sinh con thứ hai, một số gia đình muốn tuổi các con gần nhau để chăm sóc cho tiện, các bé cũng có thể làm bạn, trưởng thành cùng nhau. Tuy nhiên, số khác lại muốn con đầu lòng lớn lên mới sinh nữa. Con lớn có thể giúp bố mẹ chăm sóc em bé, đôi vợ chồng cũng đỡ vất vả hơn. 

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh rất tình cảm của hai con nhà mình. Con trai lớn của cô đã học cấp 2, còn con gái chỉ mới đi nhà trẻ. Cả gia đình đang đi du lịch cùng nhau.

Ban đầu mọi người đều đi bộ, sau đó bé gái mỏi chân nên không thể đi được nữa. Ngay lập tức, người anh trai khom người bế em gái lên và tiếp tục đi tham quan cảnh đẹp. Thấy bố mẹ đi phía sau nhưng cậu con trai lớn không hề đề nghị bố mẹ bế em giúp mà tự mình bế em gái suốt quãng đường còn lại.

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Anh trai nhà người ta chăm sóc em cực chu đáo - Ảnh: Weibo

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Vừa quay mặt lại, cậu bé đã khiến dân tình 'rụng tim' vì quá đẹp trai - Ảnh: Weibo

Đặc biệt là khi người anh trai quay mặt lại, người xem lập tức "liêu xiêu" trước vẻ ngoài đẹp trai của cậu bé. Cộng thêm dáng người cao ráo, hành động yêu chiều em gái hết mực, ai cũng tấm tắc khen cậu bé là anh trai nhà người ta trong truyền thuyết. 

"Người anh đẹp trai dễ sợ luôn"; "Đôi vợ chồng này quả là may mắn, có hai con vừa xinh đẹp vừa yêu thương lẫn nhau"; "Gia đình hạnh phúc quá"; "Mình cũng định sinh con thứ hai. Mong hai con sau này cũng tình cảm, gắn bó với nhau"... 

Em gái chân ngắn muốn leo lên giường, anh trai khom lưng tương trợ khiến dân tình ôm tim vì quá đáng yêu

Em gái chân ngắn muốn leo lên giường, anh trai khom lưng tương trợ khiến dân tình ôm tim vì quá đáng yêu

Hành động ga lăng của anh trai nhà người ta khiến dân tình thích thú, đồng thời dự đoán hàng ngày cậu anh bị em gái bắt nạt không ít.

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