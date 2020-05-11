Bắt chước đoạn clip trên mạng, bé gái cầm tông đơ cắt tóc và cái kết vừa thương vừa buồn cười.

Trẻ con vốn tính nghịch ngợm, thích khám phá mọi thứ xung quanh, chính vì thế đôi khi xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh cô con gái 5 tuổi tự dùng tông đơ cắt tóc lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Trong ảnh, bé gái xinh xắn khóc đến đỏ hoe mắt, mái tóc thì bị cạo một đường thẳng băng trên đỉnh đầu.

Bé gái dùng tông đơ cắt tóc và cái kết - Ảnh: Weibo

Cô bé khóc đỏ hoe mắt khi nhìn thành quả của mình trong gương - Ảnh: Weibo

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng - Ảnh: Weibo

Người mẹ cho biết, cô bé xem được một đoạn clip thợ cắt tóc cầm tông đơ tạo kiểu tóc cho khách rất đẹp nên nảy ra ý định bắt chước. Sau khi trên đỉnh đầu bị một đường băng trọc lóc ở giữa thì cô bé mới hiểu ra rằng tông đơ chỉ dùng để cắt tóc ngắn cho con trai.

Sau khi những hình ảnh "tai nạn khi làm đẹp" của bé gái lan truyền trên mạng xã hội, ai nấy đều không thể nhịn cười và bình luận cực kỳ rôm rả.

"Biết là cô bé đau khổ lắm nhưng xin lỗi tôi nhịn cười không nổi"; "Tự nhủ không được cười trên nỗi đau khổ của người khác nhưng vẫn không nhịn được"; "Mị cười muốn nội thương luôn rồi nè"; "Trẻ lên 5 tuổi rất tò mò, cha mẹ nên để dao kéo, hóa chất, tông đơ cắt tóc, thuốc, kim tiêm... ở xa tầm tay trẻ"; "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"...

Mua áo khoác qua mạng với lời hứa 'size chuẩn' từ chủ shop, cô gái nhận cái kết cười chảy nước mắt Lại một nạn nhân trót tin vào lời tư vấn của chủ shop khi mua hàng online, để rồi nhận về sản phẩm nhìn muốn suy nhược thần kinh thế này đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-cam-tong-do-cat-toc-choi-me-vua-lo-la-mot-chut-da-xay-ra-tham-canh-kinh-hoang-358527.html