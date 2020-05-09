Hai bé trai nghịch ngợm phá nát nhà cửa, nhìn sang bà nội mà chán không chịu nổi

Thế giới 09/05/2020 11:46

Người bà trông cháu nhưng lại bình thản ngồi ngoài ban công bấm điện thoại, để mặc hai bé trai nghịch ngợm, phá nhà cửa tan hoang.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều cặp vợ chồng vì quá bận rộn với công việc mà không có thời gian chăm sóc con. Vì thế nhiều người đã thuê bảo mẫu hoặc nhờ sự trợ giúp của ông bà.

Mới đây, một bà mẹ 2 con ở Trung Quốc chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện của gia đình mình xoay quanh việc để bà trông cháu.

Hôm đó, người mẹ phải ra ngoài nên nhờ mẹ chồng trông hai cậu con trai hiếu động. Không ngờ, bà mẹ vừa đi thì 2 bé trai bắt đầu làm náo loạn nhà cửa. Chúng bày bừa đồ chơi, quăng ném vật dụng, tháo dỡ cả ghế sofa. Phòng khách trông như vừa bị một cơn sóng thần quét qua vậy.

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Căn phòng trông như vừa bị sóng thần quét qua - Ảnh: Sina

Khi về nhà, người mẹ thấy cảnh này thì vô cùng tức giận. Mẹ chồng cô ở nhà nhưng chẳng mảy may nhắc nhở các cháu, để mặc lũ trẻ thỏa sức phá nát phòng khách. Thậm chí bà còn bình thản ngồi ngoài ban công chơi điện thoại khiến người mẹ này phát cáu trong lòng.

Mẹ chồng cô còn nói rằng, cứ để bọn trẻ chơi thoải mái rồi dọn dẹp sau. Và quả thật phòng khách nhà cô đã trở lại ngăn nắp khi cô nấu xong bữa tối.

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Người bà bình thản ngồi chơi điện thoại, để mặc hai cháu nghịch ngợm - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều bày tỏ thái độ không bằng lòng với cách trông cháu của người bà trong câu chuyện. 

Dù sau đó mọi thứ đã được dọn dẹp nhưng trong quá trình chơi đùa, trẻ có thể làm vỡ, làm hỏng đồ đạc giá trị trong nhà. Ngoài ra, việc để cho trẻ thoải mái nghịch ngợm sẽ tạo thành thói quen xấu, không phân biệt được đâu là đồ chơi, đâu là đồ dùng. 

"Không phải tự nhiên người ta có câu cháu hư tại bà đâu"; "Bó tay thực sự! Nếu cứ dung túng mãi thì trẻ sẽ biến thành người sống không có quy tắc, chỉ biết đến bản thân và không quan tâm đến cảm nhận của người xung quanh"; "Thay vì việc mệt bở hơi tai thu dọn bãi chiến trường giúp con thì cha mẹ hãy thiết lập quy tắc để con tự chịu trách nhiệm với vấn đề của mình"...

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