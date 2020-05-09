Mua áo khoác qua mạng với lời hứa 'size chuẩn' từ chủ shop, cô gái nhận cái kết cười chảy nước mắt

Lại một nạn nhân trót tin vào lời tư vấn của chủ shop khi mua hàng online, để rồi nhận về sản phẩm nhìn muốn suy nhược thần kinh thế này đây.

Chuyện các cô gái mua hàng online dở khóc dở cười khi nhận về sản phẩm khác hoàn toàn với hình trên mạng, đặc biệt là quần áo, giày dép… không còn xa lạ. Thậm chí, ngay cả những bộ quần áo được livestream cho người mua trực tiếp xem, lựa chọn qua màn ảnh vẫn không tránh được tình huống éo le. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cô gái người Trung Quốc mua áo khoác qua mạng khiến dân tình cười chảy nước mắt.

Trước khi mua hàng, cô gái đã cẩn thận nhắn tin cho chủ shop hỏi cao 1m65 thì chọn size thế nào. Khi chủ shop khẳng định chắc nịch chọn size M là chuẩn, cô gái mới yên tâm đặt hàng. Không ngờ khi nhận được áo khoác, cô gái không khỏi "cạn lời". Chẳng biết chủ shop có hiểu thế nào là "size chuẩn" không mà cô gái mặc áo khoác vào chẳng khác mặc áo mưa là mấy. Nạn nhân quyết định quay clip đăng lên mạng để kể khổ với mọi người.

Chủ shop khẳng định 1m65 thì chọn size M là vừa - Ảnh: Weibo Việt Nam Cô gái nhận hàng xong liền mất ngủ - Ảnh: Weibo Việt Nam Mua áo khoác mà thành... áo mưa - Ảnh: Weibo Việt Nam Pha mua hàng online đỉnh cao nhất từ trước đến nay - Ảnh: Weibo Việt Nam Hình ảnh gây bão mạng và nhận được ngàn bình luận hài hước: "Có lòng tin là tốt, nhưng tin thôi chứ đừng tin quá chị gái ạ"; "Size này không phải size chuẩn, mà là 'size lầm' đấy mọi người"; "1m65 mà còn thế này, gặp tui cao 1m5 chắc quét đất luôn quá, vừa mặc áo vừa quét nhà một thể"; "Nhìn có khác gì múi sầu riêng di động đâu"; "Mị cười muốn nội thương luôn"; "Cứ tưởng mua áo mưa không á chứ"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-ao-khoac-qua-mang-voi-loi-hua-size-chuan-tu-chu-shop-co-gai-nhan-cai-ket-cuoi-chay-nuoc-mat-358392.html