Hành động của bé gái 4 tuổi tại ngân hàng khiến nhiều người lớn phải tròn mắt ngạc nhiên

Do cách giáo dục đúng đắn của cha mẹ mà bé gái 4 tuổi đã ý thức được giá trị của đồng tiền và biết cách tiết kiệm tiền để lo cho tương lai.

Tiết kiệm tiền là một trong những kỹ năng sống quan trọng mà mẹ có thể dạy con ngay từ nhỏ để vun đắp dần kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Trẻ cần hiểu về giá trị đồng tiền để biết cách chi tiêu có kế hoạch và chuẩn bị cho riêng mình những khoản dự phòng trong tương lai.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh một bé gái khoảng 4 tuổi đi cùng mẹ tới ngân hàng để gửi tiết kiệm. Ai nấy đều choáng váng khi thấy bé gái cầm những cọc tiền có giá trị lên tới hàng ngàn nhân dân tệ để đưa cho nhân viên ngân hàng.

Bé gái 4 tuổi cầm nhiều cọc tiền trị giá hàng ngàn nhân dân tệ đưa cho nhân viên ngân hàng khiến nhiều người lớn choáng váng - Ảnh: Weibo

Người mẹ cho biết toàn bộ số tiền này đều là tiền tiêu vặt mà ông bà và họ hàng cho bé gái. Cô muốn đưa con gái cùng đi gửi tiết kiệm không phải để thể hiện sự giàu có mà cho con biết cách quản lý tiền. Đồng thời người mẹ cũng giải thích cho con gái số tiền này sẽ được gửi vào ngân hàng để làm quỹ tài chính phục vụ việc học tập cho con khi lớn lên.

Hành động của người mẹ nhận được hàng ngàn bình luận khen ngợi từ dân mạng. Trong những gia đình khá giả, việc chi tiêu cho con thường phóng khoáng và mọi yêu cầu về vật chất của con đều dễ dàng được đáp ứng. Chính vì thế sẽ tạo cho trẻ suy nghĩ có tiền thật dễ dàng, không có ý thức quý trọng tiền bạc, dần dần đứa trẻ sẽ có thói quen phung phí, khái niệm về tiền cũng bị bóp méo và ích kỷ hơn. Do đó cha mẹ cần rèn luyện thói quen tiết kiệm tiền và cách quản lý tài chính cho con càng sớm thì càng tốt cho tương lai của trẻ.

"Trước đây mình cứ nghĩ không nên cho con biết giá trị của đồng tiền sớm quá vì sợ con hư. Ai ngờ Tết vừa rồi cu cậu nhà mình mải chơi nên để mất hết tiền lì xì. Lúc đó cũng không biết phải mắng con ra sao vì đó giờ có dạy con tiền bạc quan trọng thế nào đâu"; "Biết cách quản lý tiền bạc sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của trẻ"; "Mình cũng dạy con tiết kiệm tiền khi chỉ mới 2 tuổi. Số tiền tuy nhỏ nhưng cũng giúp hình thành thói quen tốt cho con"..., dân mạng bình luận.

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