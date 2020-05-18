Hành động của bé gái 4 tuổi tại ngân hàng khiến nhiều người lớn phải tròn mắt ngạc nhiên

Thế giới 18/05/2020 10:30

Do cách giáo dục đúng đắn của cha mẹ mà bé gái 4 tuổi đã ý thức được giá trị của đồng tiền và biết cách tiết kiệm tiền để lo cho tương lai.

Tiết kiệm tiền là một trong những kỹ năng sống quan trọng mà mẹ có thể dạy con ngay từ nhỏ để vun đắp dần kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Trẻ cần hiểu về giá trị đồng tiền để biết cách chi tiêu có kế hoạch và chuẩn bị cho riêng mình những khoản dự phòng trong tương lai.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh một bé gái khoảng 4 tuổi đi cùng mẹ tới ngân hàng để gửi tiết kiệm. Ai nấy đều choáng váng khi thấy bé gái cầm những cọc tiền có giá trị lên tới hàng ngàn nhân dân tệ để đưa cho nhân viên ngân hàng.

tiet kiem tien 1
Bé gái 4 tuổi cầm nhiều cọc tiền trị giá hàng ngàn nhân dân tệ đưa cho nhân viên ngân hàng khiến nhiều người lớn choáng váng - Ảnh: Weibo

Người mẹ cho biết toàn bộ số tiền này đều là tiền tiêu vặt mà ông bà và họ hàng cho bé gái. Cô muốn đưa con gái cùng đi gửi tiết kiệm không phải để thể hiện sự giàu có mà cho con biết cách quản lý tiền. Đồng thời người mẹ cũng giải thích cho con gái số tiền này sẽ được gửi vào ngân hàng để làm quỹ tài chính phục vụ việc học tập cho con khi lớn lên.

Hành động của người mẹ nhận được hàng ngàn bình luận khen ngợi từ dân mạng. Trong những gia đình khá giả, việc chi tiêu cho con thường phóng khoáng và mọi yêu cầu về vật chất của con đều dễ dàng được đáp ứng. Chính vì thế sẽ tạo cho trẻ suy nghĩ có tiền thật dễ dàng, không có ý thức quý trọng tiền bạc, dần dần đứa trẻ sẽ có thói quen phung phí, khái niệm về tiền cũng bị bóp méo và ích kỷ hơn. Do đó cha mẹ cần rèn luyện thói quen tiết kiệm tiền và cách quản lý tài chính cho con càng sớm thì càng tốt cho tương lai của trẻ.

"Trước đây mình cứ nghĩ không nên cho con biết giá trị của đồng tiền sớm quá vì sợ con hư. Ai ngờ Tết vừa rồi cu cậu nhà mình mải chơi nên để mất hết tiền lì xì. Lúc đó cũng không biết phải mắng con ra sao vì đó giờ có dạy con tiền bạc quan trọng thế nào đâu"; "Biết cách quản lý tiền bạc sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của trẻ"; "Mình cũng dạy con tiết kiệm tiền khi chỉ mới 2 tuổi. Số tiền tuy nhỏ nhưng cũng giúp hình thành thói quen tốt cho con"..., dân mạng bình luận.

Hỏi con trai 'tiết kiệm tiền làm gì', câu trả lời của bé khiến mẹ cười không nhặt được mồm

Hỏi con trai 'tiết kiệm tiền làm gì', câu trả lời của bé khiến mẹ cười không nhặt được mồm

Thấy con trai tiết kiệm tiền, người mẹ hỏi lý do và nhận được câu trả lời vừa ngây ngô vừa già đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng hình ảnh gây xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 53 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 55 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 12 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích