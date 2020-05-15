Cô gái đẻ rơi con khi đang đi bộ, dây rốn lủng lẳng dưới váy khiến người xung quanh hốt hoảng

Đang đi bộ trên đường, cô gái bất ngờ đẻ rơi con khiến đứa bé cùng dây rốn rớt xuống đất.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip sản phụ ở Chiết Giang (Trung Quốc) đẻ rơi con giữa đường khiến nhiều người xôn xao. Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ mặc váy trắng đang đi bộ trên đường thì đứa bé đột ngột rơi ra khiến cô và người đàn ông đi cùng bối rối không biết phải làm gì.

Cô gái đẻ rơi giữa đường khiến người xung quanh hốt hoảng - Ảnh: The Paper Cô Trần mang khăn quấn cho đứa trẻ - Ảnh: The Paper Đúng lúc đó, cô Trần ở tiệm sửa xe ô tô gần đó đã nhanh chóng gọi người nhà đến hỗ trợ. Cô Trần cho hay chính mắt cô chứng kiến đứa bé rơi xuống. Cô vội vã chạy lại xem thì thấy miệng đứa trẻ đang mở. "Tôi hô hoán và được người thân mang ngay chiếc khăn ra để quấn đứa trẻ vào", người phụ nữ 45 tuổi chia sẻ. Tuy nhiên, khi mọi người bế đứa nhỏ lên thì thấy đôi môi bé tím ngắt. Cô Trần đã lật ngược người đứa bé và vỗ vào mông một cái nhưng bé vẫn không có phản xạ. Người phụ nữ tiếp tục cầm chân đứa nhỏ nhấc lên rồi vỗ thêm vài cái nữa vào mông thì em bé bắt đầu mở mắt và khóc ré lên.

Mẹ cô Trần lấy ghế và quàng khăn cho sản phụ - Ảnh: The Paper Nhân viên y tế đưa hai mẹ con đến bệnh viện - Ảnh: The Paper Sau đó, mẹ cô Trần đã lấy ghế cho cô gái vừa đẻ rơi ngồi. Người xung quanh thì dùng khăn choàng giúp sản phụ lau máu, còn xúm lại che chắn cho cô. Tuy vẫn chưa hết hốt hoảng và còn chảy máu khá nhiều nhưng cô gái vẫn nói lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ mẹ con mình. Cô Trần cho biết bản thân rất hạnh phúc vì đã cứu sống em bé bị đẻ rơi. Ban đầu cô định cắt rốn cho đứa bé nhưng không dám nên đã đợi xe cấp cứu đến. Anh Châu (chủ cửa hàng) bên cạnh chia sẻ vì là đàn ông nên anh chẳng biết phải giúp gì. Anh gọi xe cấp cứu giúp hai mẹ con cô gái. Khoảng 10 phút sau, xe cấp cứu đã có mặt và đưa mẹ con sản phụ đi. Theo thông tin từ bệnh viện thì bé trai bị đẻ rơi rất mập mạp, cứng cáp. Sức khỏe của hai mẹ con đều tốt và đã được xuất viện. Mẹ con cô Trần rất vui vì giúp đỡ hai mẹ con sản phụ - Ảnh: The Paper Câu chuyện hy hữu thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Ai nấy đều cảm kích sự nhiệt tình, tốt bụng của người dân xung quanh. "Thật cảm ơn những tấm lòng vàng của người dân nơi đây"; "Nếu không có cô Trần chắc đứa trẻ đã bị ngạt thở rồi"; "Mọi người tốt bụng ghê"; "May mắn quá, cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông rồi"..., dân mạng bình luận.

Đang 'quẩy' ở bar, cô gái 19 tuổi đẻ rơi con trên sàn nhảy Trong lúc đang vui vẻ cùng bạn bè, cô gái 19 tuổi bất ngờ chuyển dạ rồi đẻ rơi con trên sàn nhảy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-de-roi-con-khi-dang-di-bo-day-ron-lung-lang-duoi-vay-khien-nguoi-xung-quanh-hot-hoang-358834.html