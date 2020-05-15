Xôn xao bức ảnh bé gái ngồi lì trước cửa nhà vệ sinh, biết lý do ai nấy vừa thương vừa buồn cười

Đôi vợ chồng chụp lại khoảnh khắc hài hước về tình cảm gắn bó của hai con và chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Những gia đình đông con thường xuyên xảy ra tình trạng anh chị em cãi cọ với nhau vì tranh giành đồ chơi hay bánh kẹo. Nhất là với những đứa trẻ có độ tuổi sát nhau thì cha mẹ suốt ngày phải đứng ra phân xử, hòa giải những cuộc cãi vã. Tuy nhiên, ngoài những phút giây giận dỗi ra thì bọn trẻ lại vô cùng tình cảm và gắn bó, đúng như câu hát "xa là nhớ gần nhau là cười".

Mới đây, trang Sina chia sẻ hình ảnh bé gái ngồi trước cửa nhà vệ sinh thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù bố mẹ có dỗ dành thế nào thì cô bé cũng nhất định không chịu rời khỏi vị trí. Sau khi biết lý do, ai nấy đều không thể nhịn cười.

Bố mẹ chụp lại khoảnh khắc hài hước về tình cảm gắn bó của hai anh em và chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Sina

Bé gái năm nay lên 4 tuổi và có một anh trai được 6 tuổi. Do tuổi tác xuýt xoát nhau nên hai anh em coi nhau như bạn bè, lúc nào cũng gắn bó như hình với bóng.

Hôm đó, người anh trai vào nhà vệ sinh "giải quyết nỗi buồn" và được em gái đi theo... cổ vũ. Cô bé ngồi trước cửa nhà vệ sinh, liên tục vỗ tay, kêu anh trai cố lên. Đáp lại tình cảm của em gái, người anh cũng giả vờ nhăn mặt nhăn mày, cố rặn như đang... đau đẻ nhằm pha trò cho cô bé cười. Tình cảm gắn bó của hai anh em khiến bố mẹ vô cùng hạnh phúc, quyết định chụp lại khoảnh khắc hài hước và chia sẻ lên mạng xã hội.

Bức ảnh gây bão mạng xã hội Trung Quốc và nhận được hàng ngàn bình luận khen ngợi: "Hai anh em đáng yêu xỉu luôn á"; "Nhìn cảnh này là muốn sinh đứa thứ hai liền luôn"; "Hai anh em thương nhau ghê. Bố mẹ các em dạy con rất giỏi"; "Hai đứa lúc nào cũng phải yêu thương, bảo vệ nhau thế này nha"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-buc-anh-be-gai-ngoi-li-truoc-cua-nha-ve-sinh-biet-ly-do-ai-nay-vua-thuong-vua-buon-cuoi-358790.html