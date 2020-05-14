Bố trẻ đội bát quỳ dưới đất còn con trai bị móc treo lên tường, biết lý do ai nấy đều cười ná thở

Thế giới 14/05/2020 07:00

"Ông bố đang truyền thụ bí kíp 'sợ vợ sống lâu' cho con trai à, ráng học nha con!", một dân mạng bình luận về loạt ảnh hài hước.

Người ta vẫn thường hay nói rằng "sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử" để trêu chọc những anh chồng quá e sợ, nể nang vợ của mình.

Thế nhưng sợ vợ kỳ thực cũng là một cách thể hiện tình yêu, vì yêu nên mới sợ. Coi vợ là nhất, lời của vợ nói ra không khác gì "chiếu chỉ", ý kiến vợ nêu ra thì tuyệt đối không phủ định, yêu cầu của vợ nhất định không quên. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ông bố trẻ người Trung Quốc cùng con trai 3 tuổi thu hút sự chú ý của dân mạng. Cậu bé bị móc treo đồ cố định trên tường, đang cầu cứu bố giúp đỡ. Tuy nhiên nhìn sang ông bố thì tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh đang quỳ trên sàn nhà, đầu đội một chiếc bát nhôm, cố gắng không để chiếc bát rơi xuống. Hai cha con chỉ còn cách nhìn nhau bất lực. Hóa ra do hai bố con cùng nhau bày trò nghịch phá nên bị mẹ phạt. Cả hai đành ngoan ngoãn chấp hành hình phạt, không dám phản kháng khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười.

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'Bao giờ thì con được thả vậy bố' - Ảnh: Sina

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'Bố cũng không biết nữa' - Ảnh: Sina

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'Cố chịu phạt nghiêm túc đi con biết đâu sẽ được mẹ khoan hồng' - Ảnh: Sina

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Thiên hạ đệ nhất sợ vợ đây rồi"; "Ông bố đang truyền thụ bí kíp 'sợ vợ sống lâu' cho con trai à, ráng học nha con!"; "Haha dễ thương ghê"; "Khoa học đã chứng minh đàn ông sợ vợ không những sống lâu, mà còn dễ thăng tiến và giàu có hơn đó nha"...

Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé trai phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt'

Chơi loanh quanh ở góc nhà, bé trai phát hiện bí mật động trời khiến bố 'méo mặt'

Trong lúc chơi ở góc nhà, bé trai đã cạy ổ đĩa trong máy tính ra, nhờ thế mà bí mật động trời của ông bố cũng bại lộ.

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Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh gây bão mạng hình ảnh hài hước

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